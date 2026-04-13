鉅亨網編譯段智恆 2026-04-14 03:00

《彭博》周一 (13 日) 報導，國際能源總署 (IEA) 警告，當前油價尚未完全反映伊朗戰事引發的供應危機嚴重性，但未來恐出現補漲，對全球經濟構成高度敏感的風險。

IEA 執行長比羅爾 (Fatih Birol) 指出，隨著荷姆茲海峽接近封閉以及戰事持續升溫，全球約 1300 萬桶日供應已中斷，為史上最大規模的能源供應衝擊之一。他並表示，目前已有超過 80 座能源設施受損，相關產能恢復可能需時長達兩年。

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比羅爾表示，儘管油價目前已處於高檔，但仍未反映供應面壓力的真實程度，市場存在「脫節」現象。他預期，價格最終將向基本面收斂，意味未來油價仍有上行空間，這對全球經濟將是一項極為敏感的挑戰。

目前倫敦原油期貨價格約在每桶 100 美元附近，今年以來已上漲約 64%，但仍低於 2008 年歷史高點，以及 2022 年俄烏戰爭初期的峰值水準。

為因應供應衝擊，IEA 成員國包括美國、日本與德國已於上月同意釋出戰略儲油，此舉規模創下歷史紀錄，旨在穩定市場並緩解價格波動。