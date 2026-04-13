鉅亨網新聞中心 2026-04-14 06:30

《觀察者網》引述美國媒體評論報導，在美國與以色列對伊朗採取一系列軍事與外交行動後，中東局勢再度陷入僵局，外界普遍預期美伊會談破裂後，衝突恐再升高，並演變為一場涵蓋人道、經濟與地緣政治的全面性危機。

彭博社專欄作者安德烈亞斯 · 克魯斯 4 月 13 日撰文指出，這場衝突的「資產負債表」令人不安，因為主要受益者反而是美國的對手，而傳統盟友卻成為輸家。

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報導指出，在對手陣營中，伊朗雖遭受重創，但仍成功維持政權穩定，並實際掌控荷姆茲海峽。該水道在 2 月 28 日之前仍維持開放，對全球能源供應具有關鍵影響力。同時，伊朗在戰爭期間反而獲得部分制裁鬆動，未來甚至可能透過限制濃縮鈾活動換取永久解除制裁。分析認為，儘管伊朗在戰爭初期損失慘重，但長期而言可能「失去很多，也得到更多」。

另一方面，俄羅斯被視為更大的受益者。戰前其經濟承壓，但戰事推升油氣價格，使其出口收益大幅改善，並獲得意外的制裁緩解空間。同時，克里姆林宮觀察到北大西洋公約組織內部因美國政策出現裂痕，這一原本用以制衡莫斯科的聯盟正面臨鬆動風險。

報導並指出，北韓亦從中受益，其與俄羅斯及中國的戰略關係，使其在美國將軍事資源轉向中東之際獲得戰略喘息空間。文章稱，美國軍力與軍備正被消耗於中東，而非聚焦亞太地區的「第一島鏈」威懾部署，使北京更有信心質疑華府的嚇阻能力。

相較之下，美國盟友承受的衝擊更加直接。海灣國家原本透過與美國的軍事合作與經濟往來尋求安全保障，但如今卻暴露在伊朗無人機等威脅之下。報導指出，這些國家未來是否仍能維持國際航空、商業與娛樂樞紐地位，或轉而深化與中國合作，仍有待觀察。

在歐洲方面，美國與盟友關係亦出現裂痕。川普長期對北約盟國態度冷淡，甚至多次表達退出意向，並威脅撤軍與提出併吞格陵蘭等爭議言論。伊朗戰事後，他更指責盟友未提供足夠支持，加劇歐洲內部對美國可靠性的質疑。部分國家如西班牙甚至限制美軍使用其基地參與軍事行動，而在法國與德國等國，對美國的不信任情緒亦逐步升高。

亞洲盟友同樣面臨壓力。報導提到，日本超過 90% 的原油進口依賴中東，且大多需經過荷姆茲海峽，當該水道被「實際控制」後，能源供應風險上升並推高油價。與此同時，川普在接待日本領導人時提及珍珠港歷史事件，也被視為對盟友的不當施壓，進一步影響雙邊關係。

在所有盟友中，以色列被認為是唯一地位提升者，但這種提升同樣充滿爭議。紐約時報此前報導指出，以色列總理班傑明 · 內塔尼亞胡在推動美國對伊朗採取行動過程中扮演關鍵角色，甚至能直接在白宮戰情室表達意見。外界質疑，美國在這場衝突中究竟是主導者，還是被盟友牽動決策。

文章進一步指出，聯盟本應作為威懾力量以防止戰爭，並在衝突中發揮協同效應，但若反而鼓勵盟友承擔過高風險，甚至將美國拖入不符合自身利益的戰爭，則屬於戰略誤判。