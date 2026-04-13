鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 10:05

美國《Politico》周日援引一位川普政府官員談話報導指出，美國總統川普上周決定支持與伊朗停火，因為他意識到五角大廈可能對戰區內發生的事情過於樂觀，其目標可能並不容易實現。

美媒：川普意識到美國防部粉飾局勢後 同意停止攻擊伊朗兩周(圖:shutterstock)

報導寫道：「促使川普同意停火的原因在於，他意識到戰爭目標的實現或許並不像他想象的那麼容易。他意識到，與戰場上的實際情況相比，也許他從國防部那裡得到的戰爭畫面過於樂觀。」

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報導還說，一些共和黨國會議員擔心，從長遠來看，伊朗將會對通過荷姆茲海峽的石油和化肥收取費用。

一位匿名共和黨眾議員表示，這對美國來說將是最糟糕的情況。

美伊兩國上周六 (11 日) 在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行會談。隔日上午，美國代表團團長、副總統范斯表示，雙方在長時間的談判中未能達成協議，美國代表團將在‌未與伊朗達成協議的情況下回國。