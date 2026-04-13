美媒：川普意識到美國防部粉飾局勢後 同意停止攻擊伊朗兩周
鉅亨網編譯陳韋廷
美國《Politico》周日援引一位川普政府官員談話報導指出，美國總統川普上周決定支持與伊朗停火，因為他意識到五角大廈可能對戰區內發生的事情過於樂觀，其目標可能並不容易實現。
報導寫道：「促使川普同意停火的原因在於，他意識到戰爭目標的實現或許並不像他想象的那麼容易。他意識到，與戰場上的實際情況相比，也許他從國防部那裡得到的戰爭畫面過於樂觀。」
報導還說，一些共和黨國會議員擔心，從長遠來看，伊朗將會對通過荷姆茲海峽的石油和化肥收取費用。
一位匿名共和黨眾議員表示，這對美國來說將是最糟糕的情況。
美伊兩國上周六 (11 日) 在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行會談。隔日上午，美國代表團團長、副總統范斯表示，雙方在長時間的談判中未能達成協議，美國代表團將在未與伊朗達成協議的情況下回國。
川普也在周日宣佈，美國將開始封鎖所有試圖進出荷姆茲海峽的船隻。他還命令美國海軍追蹤並攔截所有向伊朗支付費用以通過該海峽的船隻。
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