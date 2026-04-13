鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 13:00

在國家面臨嚴峻的地緣政治與經濟危機之際，美國總統川普上周六 (11 日) 晚間現身佛州邁阿密的終極格鬥冠軍賽 (UFC) 現場，選擇遠離白宮戰情室，而在當晚，美國副總統范斯在巴基斯坦進行外交斡旋後宣布與伊朗的談判破裂。

戰火中的狂歡！紐時：美伊談判破裂之際 川普在邁阿密觀看終極格鬥冠軍賽(圖:shutterstock)

《紐約時報》報導，上述兩幅截然不同的畫面在同一時間軸上交錯，凸顯華府決策圈在戰爭陰影下的割裂狀態。

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在邁阿密的比賽現場，川普坐在籠邊的第一排，神情看似平靜卻略顯疏離。陪同在側的有國務卿盧比歐、長子小川普、美國駐印度大使 Sergio Gor 與知名播客主持人 Joe Rogan 等人。

UFC 冠軍賽現場氣氛狂熱，觀眾將川普視為搖滾巨星般簇擁，但他大多只是面無表情地注視著場內拳拳到肉的激烈廝殺，偶爾才對著鏡頭露出僵硬的微笑，或向獲勝選手豎起大拇指。地板上甚至還留有前一場比賽留下的乾涸血跡，電子看板上閃爍著魔爪能量飲料與加密貨幣的廣告，彷彿與美伊戰爭烽火處於平行時空。

儘管身陷娛樂場所，川普對於國際局勢的態度依舊強硬。他在前往佛州專機上曾對記者表示，是否與伊朗達成協議對他而言並不重要，強調「無論如何，我們都會贏」，並宣稱美軍已在軍事上擊敗對手。

然而，現實政治的殘酷程度遠超口頭宣言。隨著戰事延燒，美國國內經濟指標正亮起紅燈，通膨加劇與汽油價格飆升正嚴重侵蝕美國民眾的薪資所得，這些後座力被視為總統下令發動戰爭的直接後果。

面對日益沈重的壓力，川普的回應方式是指責批評者並威脅政治對手，甚至曾拋出「毀滅伊朗文明」的驚人言論，引發民主黨陣營強烈反彈。

華府政壇的緊張氛圍正在升級，民主黨國會議員對川普言行感到震驚，部分議員甚至開始醞釀彈劾程序，並公開質疑其精神狀態是否適任總統。他們要求白宮安排獨立醫療團隊對總統進行全面的認知能力評估，試圖從健康角度挑戰其執政合法性。

這些政治風暴都在等著川普返回首都後一一面對，但在邁阿密那一晚，他似乎刻意沉浸在綜合格鬥帶來的原始慰藉中，充滿了男性荷爾蒙的對抗、汗水與死忠支持者的吶喊，某種程度上，這與他熟悉的造勢大會並無二致，唯一差別在於這次的「角力」是在八角籠內進行。

當晚的外交折衝與戰場現況同樣令人憂心。美國副總統范斯在巴基斯坦未能取得突破，且未明確說明備受矚目的荷姆茲海峽是否會維持石油運輸暢通。

白宮官員也對停火協議的脆弱性三緘其口，僅稱後續行動將取決於總統的決策。

范斯周日 (12 日) 在與伊朗談判後的記者會上直言：「壞消息是，我們還沒有達成協議。」這句話透過電波傳回美國，與賽場內震耳欲聾的‌《真人快打》主題曲形成刺耳的對比。