鉅亨網新聞中心 2026-04-13 06:30

美國芝加哥大學著名國際關係學者、進攻性現實主義學派代表人物約翰 · 米爾斯海默（John Mearsheimer）在一場地緣政治研討會上警告，依當前戰略邏輯與現實環境推演，若未來以色列面臨生存威脅等極端情境，不排除對伊朗動用核武的可能性。

米爾斯海默警告：以色列恐絕望到動用核武 美國是殘酷推手。(圖:shutterstock)

這項預測並非虛張聲勢，而是基於他深耕數十年的「進攻性現實主義」理論，對中東權力結構進行的深度解剖。

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米爾斯海默教授在研討會中強調，以色列對伊朗的核焦慮已遠超一般的地區競爭，而是上升到了國家生存的最高層級。在進攻性現實主義的框架下，國際體系處於無政府狀態，國家必須優先追求權力最大化以保障自身生存。

對以色列而言，自 1979 年伊朗伊斯蘭革命後，雙方關係從早年的「鮮花工程」秘密核合作徹底決裂，伊朗從盟友變成了誓言將以色列「從地圖上抹去」的死敵。

這種歷史性的反目，使得以色列在其戰略基因中，將伊朗的任何核進程視為絕對不可接受的「零容忍」紅線。

米爾斯海默進一步分析指出，以色列長期以來依賴的常規軍事優勢正在逐漸失效。儘管自 2026 年以來，美國與以色列多次聯手對伊朗實施軍事打擊，試圖透過摧毀設施與狙擊高級官員來遲滯伊朗的核計劃，但事實證明，這些手段並未讓伊朗屈服。

相反地，伊朗展現了強大的戰略韌性，不僅持續推進核研發，還能透過控制荷姆茲海峽這一全球能源命脈，對美以兩國實施有力的反擊。

當常規手段無法消除生存威脅，且戰略退路被封死時，以色列陷入了極度的「戰略絕望」，這種絕望極可能驅使決策層將核武器作為「最後手段」提上議程。

在談到大國角色時，米爾斯海默對美國政府提出了嚴厲的指責，稱其在加薩衝突與中東動盪中扮演了「同謀」的角色。

他指出，美國的中東政策長期受到強大遊說集團的左右，呈現出畸形的「以色列優先」傾向，甚至在這種傾向明顯損害美國國家利益時亦然。

米爾斯海默認為，以色列在加薩的行動本質上是一場「種族清洗」的嘗試，而美國不僅未發揮阻卻作用，反而透過無底線的軍事援助與外交辯解，為以色列的極端行為提供「政治護航」。這種縱容與默許，無疑是將中東局勢推向核門檻的推手。

米爾斯海默警告，若以色列最終跨越核紅線，後果將是毀滅性的。這不僅會引發伊朗的大規模軍事報復與地區全面戰爭，更會徹底摧毀全球核不擴散體系。

一旦以色列動武，沙烏地阿拉伯等地區強權勢必會尋求同等的核武力量以求自保，屆時中東將徹底打開核軍備競賽的「潘朵拉魔盒」。