鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-13 15:00

伊朗戰事持續升溫，正進一步拖累中東的區域經濟惡化。在這樣的壓力之下，民間不滿情緒恐再度升高，甚至可能重演十年前那股瀰漫的憤怒與絕望氛圍，引發新一輪「阿拉伯之春」，造成嚴重後果。

根據《巴隆周刊》報導，伊朗戰爭爆發至今已進入第六週，衝突對全球能源與糧食供應造成的衝擊日益顯著，引發外界對中東地區政治穩定的深切憂慮。

‌



荷姆茲海峽作為全球重要海上通道，全球約兩成石油與多達三分之一化肥供應仰賴此航線輸送，然而近一個月來，該海峽幾近陷入癱瘓。

儘管各方已於本週宣布為期兩週的停火協議，但市場人士普遍認為，供應瓶頸短期內難以解除。

與此同時，海灣地區多座海水淡化廠在戰事中遭到破壞，這些設施原本供應 6200 百人的飲用水需求，在卡達、科威特、巴林及阿曼等國，其供水佔比更高達九成以上。

能源與糧食價格的急遽攀升，令外界憂心中東各地歷史上屢見不鮮的「麵包暴亂」是否將重演。

1977 年，埃及因取消糧食與燃料補貼，民眾無力負擔基本主食，抗議浪潮迅速蔓延全國，軍隊出動鎮壓，造成數十人罹難。整個 1980 年代，摩洛哥、突尼西亞、約旦、阿爾及利亞也相繼爆發類似事件。

2008 至 2009 年全球金融危機期間，國際米價一度漲至三倍、麥價翻倍，多國再現騷亂。2010 年俄羅斯遭遇嚴重乾旱，小麥減產逾三分之一，莫斯科隨即禁止穀物出口，致使中東麥價暴漲。

2010 年底，突尼西亞民眾以「麵包、自由、民族尊嚴」為訴求走上街頭，推翻執政近 24 年的威權政府。

抗議浪潮隨即席捲整個阿拉伯世界，埃及總統穆巴拉克於 2011 年宣告下台。

這波動盪後來被稱為「阿拉伯之春」。雖然其一方面確實曾讓突尼西亞短暫邁入民主，也讓埃及出現過更為短暫的民主嘗試，但同時也打開了長期不穩定的局面。

報導指出，這場變局不僅間接助長「伊斯蘭國」（ISIS）在伊拉克與敘利亞的崛起，還引爆了敘利亞、葉門與利比亞等地的毀滅性內戰，進一步帶動大批人口從中東湧向歐洲。

如此規模的移民潮，也在多個接收難民的西方國家，重新激起極右派民族主義的聲浪。

時至今日，阿拉伯之春所追求的民主目標依然遙遙無期。中東與北非地區的貧困率自 2010 年的 12% 攀升至 18%，青年失業率高達四分之一，是全球平均的兩倍。埃及通膨率超過 28%，其貨幣在過去十年間貶值近九成。

《巴隆》分析指出，伊朗戰爭所引發的經濟壓力，或正在催化與十年前相似的社會憤怒與絕望情緒，而當年正是這股情緒，驅使人們走上街頭、投靠極端組織，或鋌而走險搭乘偷渡船隻。