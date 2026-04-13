鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-13 17:10

匈牙利周日 (12 日) 舉行國會大選，結果執政長達 16 年的總理歐爾班 (Viktor Orbán) 遭遇史詩級慘敗。由 45 歲的前黨內成員毛焦爾 (Péter Magyar) 領導的新興中右翼政黨「蒂薩黨」(Tisza) 取得壓倒性勝利，正式終結了被批評為「選舉式威權主義」的歐爾班時代。

根據匈牙利國家選舉辦公室公布的初步計票結果 (已統計超過 98% 的選票)，蒂薩黨得票率高達 53.69%，預計將在國會 199 個席位中奪得 138 席。這一數字不僅讓毛焦爾順利組閣，更突破了三分之二的憲法門檻 (133 席)，賦予新政府足以全面翻轉歐爾班時代法律與體制的權力。

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相較之下，歐爾班領導的青民盟 (Fidesz) 僅獲得約 55 席。

歐爾班承認敗選：一個時代的結束

歐爾班在投票當晚承認敗選，並透露已親自致電毛焦爾表示祝賀。他向支持者表示，選舉結果「清晰且痛苦」，雖然他將帶領政黨轉入反對派陣營，但其長達 16 年的連續執政之路已畫下句點。

此次大選投票率高達 79.5%，創下歷史新高，反映出匈牙利民眾對於變革的強烈渴望。

外交轉向與國內改革：重返歐洲核心

毛焦爾在布魯塞爾的支持者簇擁下發表勝選演講，宣稱「我們一起推翻了匈牙利政權」，並將此勝利比作 1848 年革命與 1956 年匈牙利起義。他承諾新政府將致力於修復與歐盟及北約的關係，結束與俄羅斯普丁政權的緊密聯繫。

另外，新政府將致力於打擊腐敗並廢除有利於執政黨親信的恩配系統 (NER)，並恢復司法獨立與新聞自由，並計畫解凍因法治問題被歐盟凍結的 170 億歐元資金。

歐盟各國熱烈回應

歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 在歐爾班承認敗選後僅 17 分鐘便迅速發文，祝賀「匈牙利選擇了歐洲」，並稱匈牙利正重新回到歐洲道路上。

波蘭總理圖斯克與法國總統馬克宏也相繼表達歡迎，圖斯克甚至引用口號「俄國人回家吧」來慶祝這一歷史時刻。

這場選舉被視為匈牙利民主的重大轉折，毛焦爾計畫將首個出訪地點訂在華沙，以鞏固與波蘭的傳統友誼，並盡快重整匈牙利在歐盟內部的地位。