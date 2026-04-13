鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-13 11:30

美國與伊朗的停火談判宣告破局後，中東地緣政治風險急遽升高，全球金融市場再次被推向前所未有的不確定性之中。美國宣布自美東時間周一 (13 日) 上午 10 時起，對所有進出伊朗港口的海上交通實施全面封鎖，此舉等同於切斷全球能源命脈之一的荷姆茲海峽，立即引發國際社會的高度警戒。

就在同一天，高盛全球銀行與市場部門策略師 Shreeti Kapa 出具一篇名為《股票——最終決戰》的研究報告，直指美股正面臨一場由地緣衝突主導的「終極考驗」，並警告當前的風險回報比極不理想。

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報告指出，在本輪中東衝突期間，標普 500 指數一度從高點回落約 9%，但在停火消息傳出後的數日內便幾乎收復全部失土。這種走勢與歷史統計高度吻合。地緣政治衝擊在過去平均導致標普下跌 8%，持續時間約 18 天。

然而，高盛強調，在正式談判協議塵埃落定之前，市場回升不代表危機解除。相反地，在局勢未徹底解決之際，股市卻已逼近歷史高位，這使得短期內的技術性資金流向雖然有利，但缺乏實質性的買盤支撐，投資環境充滿隱憂。

報告中特別聚焦在荷姆茲海峽的戰略意義，稱其為判斷衝突勝負的「終極信號」。

Kapa 援引歷史教訓指出，無論是 1956 年的蘇伊士運河危機、二戰期間日本對麻六甲海峽的控制，還是 1980 年代的「油輪戰爭」，歷史上從未有任何一方僅憑封鎖或佔領關鍵航道就成功達成戰略目標。

Kapa 認為，真正的贏家並非掌握地理優勢或擁有最強海軍的一方，而是最能妥善管理衝突升級動態，並獲得依賴該航道大國默許的一方。在 1956 年，那個關鍵大國是美國，而在當今，印度、日本與南韓等荷姆茲海峽原油的最大進口國，其立場將直接決定伊朗的封鎖是轉化為談判籌碼，抑或是導致自身孤立，同時也將影響美國封鎖行動的持續力道。

報告中引用戰爭格言寫道：「在戰爭中，承受痛苦的能力，往往比施加痛苦的能力更為重要。」

高盛警告，儘管美國擁有絕對的海權優勢，但若無法在短時間內清除水雷並確保航道暢通，一旦供應鏈衝擊引發全球性經濟衰退，戰略主動權將再度易手。歷史的裁決始終如一，大膽冒進者從未獲勝，耐心與政治智慧才是終極贏家。

報告中也建議參照《蒙特婁公約》框架，承認伊朗的地緣政治籌碼，同時以提供安全保證換取其保持海峽開放的意願，可能是唯一的出路，但這需要各方付出巨大的代價才能重回談判桌。

在金融市場層面，高盛分析了類股輪動的結構性變化。在此輪波動中，贏家顯而易見是 AI 基礎建設相關類股，包括光學網路、資料中心、晶片與記憶體股票，這些標的在衝突期間回撤溫和，停火後反彈力道最為猛烈。能源股雖在停火後小幅回檔，但受惠於實體基礎設施的長期結構性需求，全年表現依舊強勁。

相對地，軟體、IT 服務及泛稱的「AI 概念股」則成為輸家，持續遭遇空頭打壓。

值得注意的是，高盛策略師 Peter Oppenheimer 指出，科技股正經歷過去 50 年來相對回報最疲弱的時期之一，主因來自於市場對超大規模雲端供應商投資報酬率 (ROI) 的疑慮，以及 AI 技術對傳統軟體的顛覆風險，投資人急於避免重蹈柯達、諾基亞或黑莓的覆轍。