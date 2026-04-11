鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-11 20:00

三名接近其核心圈子的人士告訴《路透》，伊朗新任最高領袖、56 歲的穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）目前仍在從嚴重的臉部及腿部傷勢中康復。據悉，這些傷勢是他父親在戰爭初期遭空襲身亡的同一次攻擊中造成的。

根據《路透》報導，消息人士表示，在針對伊朗德黑蘭市中心最高領袖官邸的攻擊中，穆吉塔巴的臉部受到毀容性傷害，且一條或雙腿遭受重大創傷。

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不過，消息指出，穆吉塔巴仍持續從傷勢中恢復，且精神狀況保持敏銳。

其中兩位消息人士表示，他目前透過語音會議參與與高層官員的會議，並參與包括戰爭和與美國的談判在內重大問題的決策。

在伊朗面臨數十年來最嚴峻局勢之際，穆吉塔巴的健康狀況是否足以讓他繼續主導國政，成為外界關注焦點。

同時，美伊之間高風險的和平談判預計將於週六（11 日）在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德展開。

自從空襲發生、穆吉塔巴於 3 月 8 日接替父親哈米尼成為最高領袖以來，外界始終未能取得他的任何照片、影片或錄音。穆吉塔巴的行蹤、健康狀況與執政能力，對大眾而言仍然是個謎。

伊朗駐聯合國代表團未回應關於穆吉塔巴傷勢嚴重程度，以及他至今未公開露面的原因等問題。

穆吉塔巴在 2 月 28 日、美國與以色列發動戰爭的第一天受傷。在那次攻擊中，他的父親、同時也是自 1989 年執政至今的前最高領袖阿里．哈米尼喪生。

伊朗官方至今未公布穆吉塔巴傷勢的具體情況。不過，在他被任命為最高領袖後，國營電視台的一名主播曾以「janbaz」來形容他，這個詞通常用來指在戰爭中遭受重傷的人。

有關哈米尼傷勢的說法，與美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於 3 月 13 日的發言相符。他當時表示，穆吉塔巴「已受傷，且可能已毀容」。

一名熟悉美國情報評估的消息人士也透露，穆吉塔巴可能已失去一條腿。

中東研究所資深研究員 Alex Vatanka 指出，無論傷勢嚴重程度如何，這位新任且缺乏經驗的領袖，恐怕難以掌握其父親過去所擁有的全面權力。

他補充說，儘管穆吉塔巴被視為延續既有路線的人物，但要建立同等程度的權威，可能需要數年時間。

他表示：「穆吉塔巴會是眾多聲音之一，但不會是決定性的一個。他需要證明自己是一個可信、強大且具主導地位的聲音。而整個政權也必須決定未來的方向。」

一名接近穆吉塔巴核心圈的人士透露，預計最高領袖的影像可能會在一到兩個月內釋出，甚至不排除屆時公開露面。