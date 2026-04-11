鉅亨網新聞中心 2026-04-11 13:38

週五（10 日），當地時間伊朗方面有國會國家安全委員會成員接受媒體訪問時指出，針對以色列被指違反停火協議並對黎巴嫩發動攻擊的情況，荷姆茲海峽在過去兩天依然處於關閉或高度管制狀態。

根據《央視》、《新華社》報導，該官員表示，目前海峽通行限制非常嚴格，即使是非衝突方國家的船隻，也無法透過繳納費用等方式獲得通行許可。

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他強調，除非所謂「敵對方」向伊朗支付賠償，否則相關國家的船隻都不被允許通過荷姆茲海峽。

此外，他也提到，美國在談判前提出的十項條件中，已在原則上承認伊朗進行鈾濃縮活動的合法權利。

10 日，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台當天在社群媒體上發布消息稱，在過去 24 小時內，僅有 4 艘船通過荷姆茲海峽，其中包括一艘伊朗籍油輪以及一艘俄羅斯油輪。

4 月 10 日當地時間，美國總統川普表示，荷姆茲海峽預計將「很快重新開放」，並強調無論採取何種方式，該海峽最終都會恢復通航。

白宮官員稱針對開通荷姆茲海峽已製定「備用方案」

白宮國家經濟委員會主任哈塞特 10 日接受採訪時表示，荷姆茲海峽預計將在未來兩個月內恢復正常通航，美國方面已經就海峽重新開放製定了「備用方案」。

他在被問及是否能在兩個月內恢復石油運輸時回應表示「是的」，並強調對此「抱有很大期待」。

哈塞特也透露，美方已派出團隊前往巴基斯坦，與伊朗方面展開相關磋商；同時如果談判進展不順，美方也準備了替代方案以應對局勢變化。

他補充指出，目前雖仍有少量船隻通過荷姆茲海峽，但整體通行量僅約為正常水準的 10%。他認為，一旦航運恢復，全球能源價格將可能迅速回落。

此外，白宮新聞秘書萊維特於 8 日宣布，美伊首輪會談預計將於當地時間 11 日上午在伊斯蘭堡舉行，美方代表團包括副總統范斯、總統特使威特科夫，以及川普總統的女婿庫許納，其中范斯已於 10 日啟程前往相關會談地點。

英國將再次召集國際會議 商討如何「免費」通航荷姆茲海峽

另一方面，根據《新華社》10 日報導，英國方面也計劃與盟友舉行新一輪國際會談，討論在不向伊朗支付「通行費用」的情況下恢復荷姆茲海峽航運。

英國本月 2 日舉辦線上國際會議，討論恢復荷姆茲海峽通航事宜，由外交大臣庫柏主持，來自 40 多個國家和國際海事組織、歐盟等國際組織的代表參會。