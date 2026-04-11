鉅亨網新聞中心 2026-04-11 14:10

美伊談判即將在伊斯蘭瑪巴德登場之際，雙方立場持續強硬：伊朗代表團已抵達並強調若協議破裂將強力反制，美方則以阻止伊朗取得核武為核心紅線，同時持續在中東增兵施壓，使整體局勢在開談前已高度緊繃。

根據《新華社》報導，巴基斯坦外交部於週六（11 日）凌晨發布聲明指出，由伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）等多位高層官員組成的伊朗代表團，已於當天抵達首都伊斯蘭瑪巴德，準備參與美伊相關談判。

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聲明指出，伊朗代表團抵達時，受到巴基斯坦副總理兼外交部長達爾、國民議會議長薩迪克、陸軍參謀長穆尼爾以及內政部長納克維等高層官員的接見。

達爾表示，期盼各方能展開具建設性的對話與互動，並重申巴基斯坦願意持續扮演協調角色，協助各方推動衝突的長期解決方案。

此外，巴基斯坦政府一名權威人士接受《新華社》記者電話採訪時證實，美伊談判將於當天在伊斯蘭瑪巴德的塞雷納酒店（Serena Hotel）舉行，伊朗代表團目前已下榻該飯店。

根據伊朗《法爾斯通訊社》於 11 日報導，卡利巴夫率領的伊朗代表團預計於當天上午在伊斯蘭瑪巴德會晤巴基斯坦總理夏巴茲。

報導並指出，若美方接受伊朗所提出的前提條件，雙方有望於當天下午在塞雷納酒店展開正式談判。

卡利巴夫於 10 日透過社群媒體發文表示，伊美啟動談判的前置條件，包括在黎巴嫩達成停火，以及解凍伊朗遭到凍結的海外資產。

伊朗議長：若美方用談判作秀 伊方已做好應對準備

伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫於當地時間 11 日凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭瑪巴德表示，伊朗對與美國展開談判抱持誠意，但對美方始終缺乏信任，因為過去雙方的對話往往以失敗或背信收場。

他強調，若美方只是意圖將談判當作政治表演，伊朗方面已做好維護自身權益的準備。

根據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報導，卡利巴夫率領的代表團於德黑蘭時間 10 日深夜抵達伊斯蘭瑪巴德。

他在機場接受媒體提問時指出，過去不到一年內，伊美已進行多輪接觸，儘管伊朗始終展現誠意，但美方卻在談判期間對伊朗採取行動，甚至多次構成所謂的「戰爭罪行」。

卡利巴夫進一步表示，若美方真心尋求協議並尊重伊朗人民的權利，伊朗同樣願意展現達成共識的意願；但若美方試圖將談判淪為毫無實質結果的政治作秀或欺騙行動，伊朗將堅決捍衛自身立場與權利。

據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台 10 日報導，伊朗方面在與美國展開談判前強調，若最終無法達成伊朗與「抵抗力量」都能接受的協議，且戰火再度升溫，伊朗將對以色列及美國在中東地區的相關利益採取所謂「毀滅性打擊」。

此外，伊朗伊斯蘭革命衛隊也重申，停火以來，革命衛隊未對任何國家發動任何打擊。

川普：與伊朗的會談結果將在 24 小時內明朗

另一方面，美國總統川普 10 日接受《紐約郵報》電話專訪時表示，與伊朗的談判結果預計將在 24 小時內明朗化，並警告若無法達成協議，美軍可能恢復對伊朗的軍事打擊。

川普指出，美國副總統范斯當天已啟程前往伊斯蘭瑪巴德，而他在對外發言中強調：「大約 24 小時後就會見分曉，很快就會有結果。」

他同時表示，美國軍艦目前正在補充彈藥與武器裝備，並警告若談判最終破裂，美方將動用軍事力量，「而且會非常有效率地使用」。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）8 日則宣布，美伊首輪會談將於當地時間 11 日上午在伊斯蘭瑪巴德舉行。美方談判代表團成員包括范斯、總統特使威特科夫（Steve Witkoff），以及川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。

川普：美方談判代表團的首要任務是確保伊朗無法擁有核武

川普 10 日在馬里蘭州安德魯斯聯合基地登機前接受媒體訪問時指出，不論伊朗是否配合，荷姆茲海峽都將「很快」恢復開放。

他並表示，美伊即將討論的協議內容，預料也會涵蓋該航道通行問題，且相關進展可能相當迅速；即便出現阻礙，美方也能透過其他方式解決。

他同時強調，荷姆茲海峽屬於國際水域，美國不會允許伊朗對通行船隻徵收所謂「通行費」。

談及即將展開的美伊談判，川普表示，「絕不允許伊朗擁有核武」，並稱這一點幾乎占整體協議內容的 99%。

他也祝福率領美方談判代表團的范斯順利推進談判，並形容這是一項重大任務。

同一天稍早，川普亦在社群媒體發文稱，除了荷姆茲海峽之外，伊朗已「沒有其他籌碼」。

美媒：美伊談判在即，美軍繼續增兵中東

據美國《華爾街日報》10 日報導，在美國與伊朗即將於伊斯蘭瑪巴德展開談判之際，美軍仍持續向中東地區增派戰機與部隊，為可能的後續軍事行動預作準備。

報導援引飛行追蹤數據及美國官員說法指出，近期已有多架戰鬥機與攻擊機陸續進駐中東地區。

同時，預計隸屬美國陸軍第 82 空降師的約 1500 至 2000 名士兵，也將在未來數日內抵達相關區域。此外，還有數千名海軍水兵與陸戰隊員正持續向該地區調動中。

另一方面，美國海軍官員透露，3 月底自美國維吉尼亞州出發的「喬治 ·H·W· 布希號」航空母艦及其護航艦隊，目前仍在大西洋航行。

同時，3 月中旬從加州啟航的「拳師號」兩棲攻擊艦編隊，搭載第 11 海軍陸戰隊遠征隊，則仍在太平洋航行。相關艦艇預計需一週以上時間才能抵達中東。