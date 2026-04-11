川普向北約下「最後通牒」：不提交確保荷姆茲海峽安全具體軍事計畫就「退出」

鉅亨網新聞中心 2026-04-11 17:00

圍繞美伊與以色列衝突所延伸的分歧，正讓美國與北約盟友之間的緊張關係進一步升高，跨大西洋聯盟內部的裂痕也持續擴大。

川普向北約下「最後通牒」。(圖：Shutterstock)

根據《彭博》報導，北約一名高層代表指出，美國要求其歐洲盟友在短期內提交確保荷姆茲海峽安全的具體軍事計畫。多名外交官認為，這項要求無異於最後通牒。

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據稱，相關國家應在數天內說明它們將如何保障荷姆茲海峽的航運安全。這項要求是在美國政府官員與北約代表在白宮、五角大廈以及美國國務院舉行的會談中提出的。

據稱，美國總統川普 8 日在白宮與北約秘書長呂特會面時談及此事。呂特在會談後向媒體證實，川普「顯然感到失望」。

呂特 9 日表示，北約有意在能力範圍內，參與美方先前提出的荷姆茲海峽護航行動。不過，他也強調，相關決策必須獲得全體成員國一致同意才能推動。

外界分析認為，隨著跨大西洋關係惡化，北約此舉也被視為希望透過一定程度的配合，緩和美國多次釋出「可能退出北約」的強硬訊號。

然而，在與呂特會後，川普再度透過社群媒體批評北約，指責盟國未能在相關行動中提供足夠支持。

據悉，呂特已向歐洲各國政府通報了美國的期望。

美歐分歧升溫：荷姆茲海峽護航爭議加劇北約內部裂痕

《華爾街日報》8 日指出，作為對北約盟國的潛在「回應措施」，川普政府據報正考慮調整美軍在歐洲的部署，包括從部分在此次軍事行動中被認為支持不足的國家撤出駐軍，並重新配置到更配合美方戰略的盟友國家，被點名的國家包括德國、法國、西班牙與義大利等。

不過報導也指出，相較於川普先前多次提出「美國完全退出北約」的強硬言論，這一輪構想的實際衝擊仍較溫和。

自美伊與以色列相關衝突升溫以來，川普對北約的不滿持續加深。他多次敦促歐洲盟國參與荷姆茲海峽護航行動，並批評部分盟友對美國軍事行動缺乏投入意願。

3 月 17 日，川普在社群平台發文稱，多數北約盟國已表態不願參與美國與以色列對伊朗的軍事行動，並強調美國「不再需要」北約國家的協助。

3 月 20 日，他再度發文抨擊北約，直指「沒有美國的北約只是紙老虎」，甚至將部分盟國形容為「懦夫」。

分析指出，從政策脈絡來看，這類「施壓與調整」並非突發，而是川普長期對北約態度的延續。早在 2016 年競選期間，他就曾批評北約「過時」，並在任內多次要求歐洲盟友提高國防支出。

復旦大學歐洲問題學者簡軍波指出，此次圍繞伊朗與荷姆茲海峽議題的分歧，更像是長期矛盾的「導火線」。

他分析，川普一貫主張歐洲應自行承擔更多安全責任，並傾向縮減美軍在歐洲的存在，而此次歐洲多國在軍事合作上的保留態度，進一步強化了他的既有立場。

另一方面，北約多國之所以反應冷淡，也有其戰略考量。分析指出，歐洲普遍認為相關軍事行動更接近「美國主導的行動」，在缺乏充分協商與聯合國授權的情況下，參與正當性與政治風險都較高。

同時，美歐在經貿領域的摩擦升溫，也進一步削弱了歐洲配合美國行動的意願。

這種立場差異也反映在各國實際行動上。例如：

西班牙至今未承諾將國防支出提升至 GDP 5% 的北約目標，並限制美國軍機使用其領空；

德國雖是美軍在中東行動的重要後勤樞紐，但部分官員曾公開批評川普的軍事決策，引發美方不滿；

義大利曾短暫限制美軍使用西西里島空軍基地；

法國則採取較嚴格條件，要求美方保證相關飛機不參與對伊朗打擊行動，才同意提供基地支援。

相較之下，波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與希臘等國則態度更為積極，不僅較早表態支持相關護航構想，也屬於北約中軍費占 GDP 比例較高的成員國。其中羅馬尼亞更迅速批准美方使用其軍事基地的請求，展現較高程度的戰略配合。

針對北約多個成員國在軍事協作上配合度不足的情況，川普表達明顯不滿，對不少盟友「感到失望」。

近期，川普多次公開拋出「退出」與調整北約關係的言論，並暗示可能對不配合的盟國採取「懲罰性措施」。

《新華社》援引英國《每日電訊報》4 月 1 日專訪報導指出，在北約盟國拒絕參與對伊朗軍事行動後，川普曾「認真考慮」推動美國退出北約。

4 月 6 日，他再度表示對北約「極度失望」，並稱相關立場已成為「難以抹去的污點」，同時重申正在評估退出北約的可能性。

在外界分析看來，川普頻繁釋放「退北約」訊號，更多被視為一種典型的「極限施壓」策略。

中國現代國際關係研究院歐洲安全項目負責人呂蘊謀指出，川普對北約的公開批評與威脅，長期以來帶有明顯的施壓性質。早在其首任任期內，他便多次以「退出北約」作為談判籌碼；重返白宮後，相關質疑與批評也未曾中斷。

分析認為，這種策略的核心，在於利用歐洲對美國安全依賴所形成的結構性不對稱關係，迫使盟友在國防支出與戰略配合上向美方靠攏。