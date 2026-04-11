鉅亨網新聞中心 2026-04-11 12:50

自 3 月 8 日接班以來，穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）長期保持低調，引發外界對伊朗政局穩定的關注；但在 4 月初美伊談判關鍵時刻，他突然打破沉默，在 11 天內密集發聲 9 次，涵蓋悼念、動員與對外劃紅線等多重議題，展現前所未有的強硬姿態與戰略轉向。

局勢在 4 月初急轉直下。自 4 月 1 日開始，穆吉塔巴突然結束沉默，在短短 11 天內密集發表 9 次公開訊息，內容涵蓋悼念陣亡高層、政治動員、戰略警告、對外劃設紅線以及向盟友與周邊國家喊話等多個層面，其強硬程度與發聲頻率前所未見。

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臨危接班後的「戰略隱身」

2026 年 2 月底，伊朗前最高領袖哈米尼在美以聯合空襲中身亡，中東局勢迅速升溫並陷入高度緊張。3 月 8 日，伊朗專家會議緊急推舉其子穆吉塔巴接任，使該國進入極為敏感的權力交接階段。

當時，以色列軍方公開宣稱將鎖定並清除所有可能的繼任者，使穆吉塔巴自上任起便長期處於極高等級的安全威脅之中。

在此背景下，他選擇長時間不公開現身，僅透過書面聲明或官方代讀方式對外傳遞訊息，一度被外界解讀為領導層能見度下降或政局不明。

不過，分析指出，這種「隱身」更接近於戰略性保護與風險控管，而非權力缺席。3 月期間，伊朗多名高層接連遭到精準襲擊身亡，包括安全機構與軍方核心人物，使整體局勢持續升溫。

在此情況下，穆吉塔巴透過革命衛隊與核心決策圈維持運作，仍在幕後主導軍事與政治方向。

3 月 12 日，他發布上任首份聲明，誓言「絕不放棄復仇」、「繼續封鎖荷姆茲海峽」，並推出民生安撫舉措，初步穩住國內陣腳。

俄羅斯駐伊朗大使隨後證實，穆吉塔巴始終在伊朗境內，「出於顯而易見的原因避免公開露面」，徹底澄清外界關於其健康與權力的質疑。

沉默後全面轉向：11 天內 9 次高強度發聲

4 月 1 日，隨著美伊談判進入最後階段，穆吉塔巴打破長時間沉默，在接下來 11 天內迅速進入高頻表態模式，共發表 9 次公開訊息，內容橫跨追悼陣亡官員、社會動員、外交警告以及戰略立場宣示等多個面向，整體節奏緊湊、立場鮮明，被視為其上任以來最密集的政治訊號釋放。

相關訊息主要透過伊朗國家電視台與塔斯尼姆通訊社等官方渠道發布，顯示其意圖在談判前全面整合內外立場。

一、以紀念與哀悼強化內部凝聚

穆吉塔巴發聲策略首先聚焦於透過情緒敘事凝聚國內共識。

他多次公開悼念近期遇襲或身亡的軍政高層人物，並將相關事件上升為對外部勢力的指控，以強化社會動員基礎。

其中包括：

3 月 30 日，他悼念革命衛隊海軍指揮官坦格西里，強調其犧牲將進一步鞏固伊朗海上戰力；

4 月 6 日，他譴責針對情報系統負責人哈德米的行動，將其定性為美以主導的「暗殺行為」；

4 月 10 日，他發出正式弔唁信，紀念前外交部長哈拉齊，並指其死因與外部攻擊直接相關；

在 4 月 1 日伊斯蘭共和國紀念日，他呼籲民眾以植樹等象徵性行動紀念遇難者，將個人情緒轉化為集體抗爭意志。

二、明確劃設對外紅線

分析認為，穆吉塔巴發言的第二層面則是對外戰略邊界的重新界定。在 4 月 9 日、即前領袖殉難滿 40 天之際，他透過國家電視台發表重要談話，系統性提出三項核心立場，被外界視為談判底線：

首先，要求美以就戰爭損失與人員傷亡承擔責任，並提出追索相關賠償；

其次，宣布荷姆茲海峽的管理將進入新的治理階段，強調伊朗將強化甚至收回實質主導權；

第三，將真主黨、哈瑪斯、胡塞等武裝組織納入統一戰略框架，強調任何對其中一方的攻擊都將被視為對整體陣營的挑釁。

同時，他也向波斯灣南岸國家發出訊號，呼籲其重新評估與美以之間的關係，意在削弱美國在區域內的聯盟結構。

三、強化國內動員與談判籌碼

在內政層面，他持續強調社會穩定與政治一致性，呼籲軍方與民眾保持團結，避免內部對立擴大。同時，他警告需警惕外部資訊與輿論滲透，以防止社會分裂。