賀錦麗鬆口考慮參選2028美國總統！稱「可能」參選釋重大政治訊號
鉅亨網編譯莊閔棻
根據《法新社》與英國《衛報》等外媒報導，隨著美國 11 月期中選舉逐漸逼近、民主黨也開始布局 2028 年總統大選之際，美國前副總統賀錦麗（Kamala Harris）近日在一場公開活動中透露，她「有可能」再次參選總統，並表示目前仍在「考慮」中。
《法新社》指出，現年 61 歲的賀錦麗這番說法，被視為她迄今釋出最明確的訊號之一，暗示她未來仍可能重返白宮競選總統。
當被詢問是否會參與 2028 年大選時，她回應：「我可能會，我正在考慮。 」
報導指出，賀錦麗同時提到，現階段美國的政治與經濟環境讓不少民眾感到失望。她表示，自己曾長時間在白宮西翼辦公，也多次進入橢圓形辦公室與戰情室，對總統職責的壓力與要求相當了解。
報導也回顧，賀錦麗在 2024 年美國總統大選中，作為民主黨候選人出戰，最終敗給共和黨的川普。
敗選之後，她一度淡出政治核心舞台，行事較為低調，不過近期開始在美國南部多個州參與公開活動，逐步重返公眾視野。
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