Meta剛砸210億美元又添合作！CoreWeave與Anthropic簽長約 股價勁揚
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
人工智慧 (AI) 雲端基礎設施供應商 CoreWeave 宣布，已與 Anthropic 達成多年期合作協議，將提供資料中心算力支援其 Claude 人工智慧模型，凸顯 AI 運算需求持續快速攀升。
根據聲明，該合作將採分階段擴建基礎設施的方式推進，初期聚焦支援 Claude 模型部署與運行，未來仍具擴大空間。雙方並未揭露合作金額。
消息公布後，CoreWeave 股價盤前一度上漲逾 7%，反映市場對 AI 算力需求前景的樂觀預期，截至盤中股價勁揚 11.57%，每股暫報 102.69 美元。
CoreWeave 執行長表示，此次合作將動用多種輝達 (NVDA-US) 晶片架構，並部署於美國資料中心。Anthropic 近年隨著生成式 AI 需求爆發快速崛起，其 Claude 模型與 AI 程式助理 Claude Code 使用量大幅成長，曾坦言面臨「前所未有的需求」，甚至一度影響服務穩定性。該公司近期也加速擴建算力，承諾投入 500 億美元建設美國 AI 資料中心。
CoreWeave 屬於所謂「新雲端」(Neocloud)業者，專注提供高效能 AI 運算資源，已成為科技巨頭補足算力的重要夥伴。包括微軟 (META-US)、OpenAI 與 Google(GOOGL-US) 等企業，均透過其平台支援 AI 產品開發。公司目前擁有 43 座運作中的資料中心，並已簽約超過 3 吉瓦電力容量。
隨著 Anthropic 加入，CoreWeave 客戶陣容已涵蓋 OpenAI、Google 與 Meta(META-US) 等主要 AI 模型開發商。該公司表示，目前全球前十大 AI 模型供應商中，已有九家使用其平台，僅馬斯克旗下 xAI 尚未合作。
值得注意的是，此次合作也緊接在 Meta 宣布加碼 210 億美元採購 CoreWeave 算力之後，進一步鞏固其在 AI 基礎設施市場的地位。市場普遍認為，在大型科技公司持續加碼 AI 投資之際，專注算力租賃的業者將持續受惠。
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