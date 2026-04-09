鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-09 09:16

市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 週三 (8 日) 撰文指出，即使美國與伊朗達成停火，聯準會 (Fed) 的降息前景仍未因此明朗，反而在通膨壓力未解下，降息時點恐再延後。

Fed傳聲筒：無論是否達停火協議 「降息」前景已轉趨黯淡 (圖：REUTERS/TPG)

根據聯準會 3 月會議紀錄，官員對通膨回落至 2% 目標的進度轉趨保守，顯示政策方向仍偏向觀望。

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報導指出，這並非單純受到中東戰事影響，而是通膨降溫停滯與經濟韌性並存，使降息條件變得更加嚴苛。

聯準會在 3 月會議中將利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，為連續第二次按兵不動。此前在 2025 年底，聯準會曾連續三度降息，但目前政策基調已明顯轉為審慎。

會議紀錄顯示，多數官員認為通膨降溫速度可能放緩，背後主要有三大因素：關稅對商品價格的影響持續時間超出預期、能源價格上升逐步傳導至核心通膨，以及長期高通膨環境可能改變企業與消費者的定價行為。

Timiraos 在報導中指出，原本市場預期若戰事升溫導致經濟轉弱，將成為聯準會重啟降息的理由。然而，停火反而降低經濟急速下行的風險，使「降息必要性」下降，但同時保留通膨壓力，形成對政策更不利的組合。

停火使「降息」必要性下降，通膨壓力卻依舊存在 (圖片：shutterstock)

換句話說，市場正在從「衰退風險」轉向「通膨黏著」，這也是聯準會目前最棘手的情境。

經濟顧問公司 Evenflow Macro 管理合夥人 Marc Sumerlin 表示，在需求未明顯降溫的情況下，價格壓力仍可能持續，這將提高通膨風險，而非降低。

停火也讓金融市場情緒明顯改善，股市反彈、金融條件轉趨寬鬆，這在聯準會眼中反而可能延後降息時機，因為過度寬鬆的市場環境可能再次推升通膨。

會議紀錄亦透露，儘管多數官員仍預期今年可能至少降息一次，但前提是通膨必須重新回到下降軌道。已有部分官員開始延後對降息時點的判斷，顯示內部立場正在轉變。

更值得注意的是，相較 1 月會議，支持取消降息措辭的官員人數增加，意味若通膨持續高於目標，聯準會甚至不排除重新討論升息的可能性。

聯準會主席鮑爾先前也指出，當前經濟正面臨近年第四次供給衝擊，包括疫情、俄烏戰爭與關稅政策後，再度受到能源與地緣政治影響。他警告，連續性的衝擊可能削弱市場對通膨回落的信心，而這種預期一旦改變，將進一步推升實際通膨。

(圖片：shutterstock)

Timiraos 也引述觀點指出，即使停火成立，能源價格未必回到戰前水準。

荷姆茲海峽的「脆弱性」已被市場重新定價，加上伊朗有誘因維持較高油價，以支撐財政與地緣影響力，未來能源成本仍可能維持偏高。