鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-09 06:37

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週三 (8 日) 向美方喊話，美伊停火條款內容已十分明確，美國必須在全面停火與延續戰事之間做出選擇，無法同時兼顧，若以色列持續對黎巴嫩發動攻擊，將形同變相延續戰爭。

美國與伊朗達成為期兩週的停火協議，川普政府強調，此次停火協議並未涵蓋伊朗支持的武裝組織真主黨，這成為伊朗強烈不滿的關鍵爭議點，恐動搖整體協議基礎。

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伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 週三在社群平台 X 警告：「美伊停火條款內容已十分明確，美國必須在全面停火與透過以色列延續戰事之間做出選擇，無法兩者兼得，世界正目睹黎巴嫩的大規模屠殺，現在輪到美國做決定，全世界都在關注美國是否會履行承諾。」

伊朗伊斯蘭革命衛隊則宣布，如果以色列對黎巴嫩的空襲不立即停止，伊朗將採取「令人後悔的回應」。

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 隨後也呼應相關立場，批評以色列持續對黎巴嫩發動攻擊。

同時，作為美伊停火談判重要中介的巴基斯坦總理夏立夫 (Shehbaz Sharif) 表示，該停火安排應涵蓋所有戰線，包括黎巴嫩在內。

法國總統馬克宏告訴美國和伊朗，停火協議應包括黎巴嫩，接受停火的決定是最好的選擇。

美國副總統范斯說，美國從未承諾將黎巴嫩納入停火協議，儘管伊朗方面可能誤以為如此。如果伊朗希望黎巴嫩問題上的談判破裂，那是他們的選擇，他認為這樣做「很愚蠢。」

以色列與真主黨衝突持續升溫。

以色列國防軍表示，週三在短短 10 分鐘內於黎巴嫩多地發動約 100 次空襲，包括真主黨總部、軍事設施及指揮控制中心。黎巴嫩衛生部資料指出，貝魯特當地約有 91 人死亡，全國死亡人數至少達 182 人，1167 人受傷。