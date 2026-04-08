鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-04-08 21:42

美國、伊朗同意停戰兩周後，美國總統川普迅速將外交敘事轉向經濟布局，拋出一系列涉及荷姆茲海峽、核問題與關稅的表態。

川普周三（8 日）接受《ABC News》採訪時表示，他周二宣布停火兩周後，美國可能尋求與伊朗成立「聯合項目」，以確保荷姆茲海峽的安全。

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當被問及是否允許德黑蘭對過境該戰略水道的船隻徵收過路費時，川普說：「我方正在考慮以聯合項目方式進行，這是一種確保安全的方法，也可以防止其他人插手。」

川普周三在社交平台 Truth Social 上發文，警告任何向伊朗提供軍事武器的國家，其向美國出售的「所有商品」將被「立即徵收 50% 關稅」，並稱這項措施「立即生效」，「不設任何排除或豁免」。

在核問題上，川普同日發文，稱伊朗不會從事鈾濃縮活動，美國將與伊朗合作，挖掘、清除所有深埋核設施殘留物。

此外，據《路透社》周三報導，一名伊朗高階官員說，在伊朗與美國在巴基斯坦舉行談判前，荷姆茲海峽可能會於 9 日或 10 日在伊朗控制下有限開放。

該官員說：「如果雙方能就談判框架達成共識，荷姆茲海峽可能會以『有限、由伊朗控制』的方式開放。所有船隻必須強制性接受伊朗軍方協調。」