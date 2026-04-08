鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-08 18:00

美國聯準會 (Fed) 副主席傑佛森 (Phillip Jefferson) 周二晚間表示，在戰爭引發通膨升溫與就業下滑風險並存的環境下，貨幣政策目前「處在良好的位置」，最新觀點呼應同日其他 Fed 官員的看法。

傑佛森認為，目前利率廣義而言處於「既不刺激也不抑制經濟」的區間。隨著關稅影響逐漸消退，目前的政策立場將能支撐就業，並讓通膨回落至 2% 目標。

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他在周二的講稿說：「我對展望仍持審慎態度。經濟不確定性正在升高，能源價格上漲與中東衝突更劇了這種不確定性。然而，我認為目前的政策立場定位適當，讓我們能評估經濟的演變。」

儘管傑佛森預期通膨壓力將維持廣泛減緩的趨勢，但他對伊朗戰爭如何影響通膨與消費需求表現出謹慎態度，坦言該衝突已使他對物價的展望變得複雜。

Jefferson 表示：「能源價格近期的漲勢，至少在短期內會對整體通膨造成上行壓力。持續不懈的貿易政策不確定性與地緣政治緊張局勢，都對我的通膨預測構成了上行風險。」

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 同日接受彭博專訪時表示，油價上漲可能導致通膨更高，但他仍認為，目前貨幣政策「處在良好位置」，Fed 具備「觀望」戰爭對經濟影響的有利條件。。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則形容內心「忐忑」，他擔心若伊朗石油衝擊持續，可能將經濟推向「停滯性通膨」(stagflation)，即能源成本上升推高通膨，同時導致消費者支出停頓，不再驅動經濟增長與就業。

古爾斯比指出，戰爭帶來的不確定性與停滯性通膨威脅，讓他目前傾向「按兵不動」。

在官員發表上述評論的三周前，聯準會公開市場操作委員會 (FOMC) 連兩次會議維持聯邦資金利率不變，目標區間為 3.50-3.75%。鮑爾在當時的會後記者會表示，由於無法預測中東局勢會如何演變，因此目前最好的做法是「觀望」，再決定是否調整目前處在「適度限制性」的政策立場。