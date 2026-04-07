鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 02:10

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 周二 (7 日) 表示，川普政府將在 7 月 1 日期限前盡力解決美墨加協定 (USMCA) 相關爭議，但談判恐難在期限內完成，預料將延續至之後。

葛里爾在華府智庫活動上指出，美方正推動重新平衡該協定內容，以回應川普對協定成果的不滿，包括來自墨西哥的汽車進口大幅增加，以及美國自加拿大與墨西哥進口鋼鋁產品上升。他強調，雖然 USMCA 仍具部分價值，但在實際運作上，美國與兩國的貿易關係存在差異，未來可能需要分別與墨西哥與加拿大制定不同的協議安排。

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目前，美國已與墨西哥展開協商，與加拿大的談判則預計將於 5 月啟動。根據規定，美、墨、加三國須於 7 月 1 日前同意延長現行協定，或表達退出意向。若選擇退出，相關程序將長達 10 年，但同時也可為後續談判與修訂爭取更多時間。

葛里爾表示，美方將在期限前盡可能推進談判進展，但坦言「不太可能在 7 月 1 日前解決所有問題」。他並指出，美國政府需在 6 月 1 日前向國會通報對協定的後續意向。