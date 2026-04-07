鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 23:10

在美國總統川普設定的最終期限前數小時，伊朗首都德黑蘭的街頭籠罩在緊張與茫然交雜的氛圍中。

此前川普威脅若伊朗未在美東時間周二 (7 日) 晚間 8 點前重新開放荷姆茲海峽，美軍將「夷平」伊朗發電廠、海水淡化廠、石油設施與橋梁。

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對此，不願具名的德黑蘭藝術工作者莉莉直言，她的第一反應是「川普壓力太大，已經失去理智了」。

她也表示，家人沒有制定任何逃難計畫，也沒有囤積物資，「我們得繼續過日子」，因為打擊民用基礎設施意味著「根本沒有明顯的避難所」。

這種「威脅—漠然—不屈」的混合心態，是當前許多伊朗人的真實寫照。

儘管川普周一 (6 日) 在白宮記者會上聲稱「整個國家一夜之間就可以被徹底摧毀，而這一夜可能就是明晚」，但多數市民仍選擇維持日常節奏。

法律專家警告，根據國際法，針對民用基礎設施的廣泛打擊可被視為戰爭罪，彈川普政府顯然不為所動，他甚至稱伊朗掌權者是「瘋狂的混蛋」。

對此，德黑蘭大學法學教授 Mohsen Borhani 感到震驚地說：「當讀到這些言論時，腦海中首先浮現的是美國開國元勳，特別是傑佛遜的著作，以及美國本應秉持的價值觀」。

Borhani 痛心地問道：「一位美國總統怎能摧毀、抹黑所有美國價值觀和 250 年的人類文明遺產？」

他認為，川普政府仍抱著「錯誤假設」，以為軍事壓力能迫使伊朗神權政權投降，但 Borhani 斷言：「即便投下數枚核彈也達不到這樣的結果。」

戰火似乎讓伊朗社會出現了奇特的團結。莉莉長期反對本國政府，也同情數月前的全國性抗議，但川普的威脅改變了她的看法。她指出，美以戰機不僅轟炸軍事目標，還打擊大學、學校等關鍵設施，「所以現在，我們支持伊朗，支持執政的任何政府」。這一情緒在民間蔓延，部分民眾甚至直接呼籲美國人阻止川普。

伊朗知名商界領袖 Pedram Soltani 在社群媒體上發文警告美國民眾：「你們的總統現在不僅把伊朗，也把美國和整個世界置於巨大的危險之中。」