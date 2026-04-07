鉅亨網編譯許家華 2026-04-08 04:10

伊朗戰爭情勢急遽升溫，在美國總統川普設下最後通牒之際，巴基斯坦總理 Shehbaz Sharif 周二 (7 日) 公開呼籲，要求美方延長兩週期限，並促請伊朗暫時重啟荷姆茲海峽通行，以利外交斡旋降溫衝突。

Sharif 透過社群平台表示，希望各交戰方能全面停火兩週，為外交談判創造空間，並建議伊朗以開放荷姆茲海峽作為善意舉措。此番呼籲發生在川普設定的美東時間晚間 8 時最後期限前數小時，該期限要求伊朗必須達成協議，否則將面臨對其民用基礎設施的大規模打擊。

‌



川普同日稍早在社群媒體發文警告，若未能在期限前達成協議，「整個文明今晚將會消失」，並暗示伊朗政權更迭後，或許會出現「革命性改變」。白宮發言人 Karoline Leavitt 表示，總統已知悉巴基斯坦提出的建議，將做出回應。

在此之前，美軍已於前一晚對伊朗主要石油出口樞紐哈爾克島發動攻擊。自 2 月下旬美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，伊朗已大幅限制荷姆茲海峽的石油運輸，導致全球能源供應出現歷史性衝擊，推升油價飆漲。儘管川普宣稱伊朗軍力已被「摧毀」，但亦承認德黑蘭仍掌握海峽航運控制權，握有關鍵籌碼。

外交進展方面，訊息出現分歧。《紐約時報》引述 3 名伊朗高層官員報導，伊朗已停止與美國的談判，並告知作為中介的巴基斯坦將終止停火協商。《華爾街日報》則指出，伊朗已中斷與美方的直接溝通，但透過調解方的間接談判仍在進行。伊朗官方媒體則強調，與美國的外交與間接對話「尚未關閉」。

美國內部對戰事升級亦出現分歧聲音。眾議院少數黨領袖 Hakeem Jeffries 批評此舉恐將美國推向第三次世界大戰，呼籲國會立即介入終止衝突。前共和黨眾議員 Marjorie Taylor Greene 則主張應依第 25 修正案將川普免職。

在國際層面，英國對美國軍事行動持審慎立場。媒體報導指出，英國不允許美方利用其基地攻擊伊朗民用設施，但英國國防部表示，已授權美軍進行特定防禦行動，以防止伊朗向該區域發射飛彈。

川普同時對北大西洋公約組織盟友的不積極參與表達不滿，並再度提及格陵蘭議題，顯示美歐關係仍存緊張。此前他曾主張美國應取得格陵蘭控制權，遭歐洲盟友反對。

在談判條件方面，川普強調，伊朗若要避免遭受打擊，必須接受其認可的協議，其中關鍵條件包括確保荷姆茲海峽「石油與所有貨物自由通行」。市場亦傳出，美國、伊朗及中東調解方曾討論為期 45 天的停火方案，但白宮官員表示川普並未支持該提案，而伊朗則拒絕任何臨時停火，主張應直接達成終止戰爭的永久協議。

美國副總統范斯 (JD Vance) 在匈牙利表示，對哈爾克島的攻擊符合川普的軍事戰略與最後通牒安排，並指伊朗在軍事上受挫後，正試圖透過經濟手段對全球施壓。

不過，市場分析認為局勢仍未出現明顯緩解跡象。摩根大通分析師指出，儘管伊朗在軍事與核設施方面遭受重大打擊，但伊斯蘭革命衛隊影響力反而上升，且德黑蘭的戰略重點在於「拖延對手」，並未出現屈服跡象。