鉅亨網編譯段智恆 2026-04-08 01:10

《彭博》周二 (7 日) 報導，俄羅斯與中國在聯合國安全理事會動用否決權，阻擋一項旨在協調各國恢復荷姆茲海峽航行安全的決議草案，使國際社會在中東衝突升溫之際，未能就關鍵能源運輸通道形成共識。

中俄否決安理會決議！荷姆茲海峽航運協調破局(圖：REUTERS/TPG)

該決議由巴林提出，主張各國可依情勢「協調防禦性行動」，確保荷姆茲海峽航行安全。在經過多日協商並獲得 11 票支持後，仍因俄中反對而未能通過。兩國作為安理會常任理事國，擁有否決權，使決議最終破局。

‌



美國駐聯合國大使瓦爾茲 (Mike Waltz) 在表決後發言支持該案，並對伊朗發出警告，稱伊朗正「挾持荷姆茲海峽」，甚至試圖「挾持全球經濟」。他強調，若局勢持續升溫，伊朗可能面臨更嚴厲後果。

此次表決時點敏感，距離美國總統川普設定的荷姆茲海峽重啟期限僅剩約 8 小時。川普此前已警告，若伊朗未在期限前恢復航道通行，美方將對其民用基礎設施發動攻擊。隨著最後通牒逼近，地緣政治風險持續升高。

自美國與以色列於 2 月底對伊朗發動軍事行動以來，荷姆茲海峽幾近封鎖，導致全球能源供應受阻。該水道平時承載約五分之一的全球原油與液化天然氣運輸量，其受阻已推升能源價格並加劇市場波動。

伊朗方面則持續強硬回應，不僅對航道實施收費機制，亦對波斯灣周邊能源設施發動攻擊。另一方面，俄羅斯早在決議表決前即表態反對，外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 認為，相關提案恐破壞「脆弱的談判契機」。

為避免遭否決，巴林已在最終版本中淡化部分原先涉及授權動武的措辭，但仍未能消除俄中疑慮。市場亦關注，阿拉伯聯合大公國與沙烏地阿拉伯正考慮加入美國與以色列陣營，進一步升高區域衝突風險。