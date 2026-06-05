鉅亨網記者陳于晴 台北
富時 6/5 公布元大高股息 ETF (0056-TW) 追蹤之成分股調整結果，納入中興電 (1513-TW)、遠傳 (4904-TW)、南亞 (1303-TW)、南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)，刪除聚陽 (1477-TW)、瑞儀 (6176-TW)、東陽 (1319-TW)、東和鋼鐵 (2006-TW)，調整結果將於 6 月 18 日收盤後生效。
法人表示，0056 指數邏輯是採取預估未來一年台灣 50 + 中型 100 成分股股息率高的個股，預估未來股息率高也就隱含未來獲利成長動能相對強勁。截至 5 月底，0056 近三年含息報酬率 122.2%，為高股息 ETF 第一，今年以來含息報酬率亦有 39.7%。
本次換股全數保留預期未來營運展望強勁的 AI 族群，主要刪除個股皆為傳產股，在 AI 概念股 2026 年獲利預期強勁，加上股息配發率保持高檔下，有利於未來 0056 指數息率再拉升，股價、息收表現可望同時亮眼。
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
下一篇