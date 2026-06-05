鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 22:20

花旗集團在近日發布的投資報告中指出，全球股市正顯示出自 2008 年金融海嘯以來最嚴重的「泡沫化」跡象。雖然目前市場尚未達到極度過熱或全面崩盤的臨界點，但花旗分析師已明確提醒投資者，市場風險正在穩步上升。

花旗分析師 Beata Manthey 表示，該行用來衡量市場風險的專利指標——「熊市檢核表 (Bear Market Checklist, BMC)」，目前在全球 18 個指標中已點亮了 10 個。這是自 2008 年全球金融危機以來的最高讀數。

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報告特別強調，歷史經驗顯示，一旦檢核表的警示燈號進入「雙位數」，風險訊號往往會呈現加速上升的趨勢。

在各個地區中，美股的風險最為突出，其檢核表讀數已達 11.5；相較之下，歐洲市場則相對冷靜，僅有 5 個燈號亮起。

花旗點出了多個導致市場風險攀升的因素：

估值過高： 多個市場板塊的估值已過度延伸。

樂觀情緒： 投資者情緒變得日益樂觀，可能導致追高風險。

AI 浪潮： 由人工智慧驅動的資本支出 (CAPEX) 大幅增長，推高了市場預期。

融資活動增加： 首次公開募股 (IPO) 與股權發行活動有所增加。

儘管如此，花旗也提到目前仍存在正面訊號，例如信用利差維持緊縮，這在一定程度上支撐了市場結構。

雖然目前的 10 個燈號令人擔憂，但仍低於過去重大崩盤前的水準。例如，2000 年網路泡沫前，檢核表高達 17.5 個燈號；2008 年金融危機前則為 13 個。