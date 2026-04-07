川普在最終期限到來前加大施壓力道！美攻擊伊朗哈爾克島50多個目標
鉅亨網編譯陳韋廷
伊朗哈爾克島周二 (7 日) 再次遭到攻擊，傳出多起爆炸聲。該島為伊朗最具戰略經濟價值的目標，位於波斯灣西北部，是伊朗最大原油出口基地，伊朗 90% 的原油都從這裡出口。
美國總統川普下達此次攻擊命令的時間點，恰逢他要求伊朗開放荷姆茲海峽的最後期限臨近之時。與 3 月上一輪攻擊一樣，美軍此次轟炸僅針對軍事目標，並未打擊石油設施。
美國中央司令部上月曾表示，當時擊中了 90 多個軍事目標，包括水雷和飛彈儲存庫，並公佈一段攻擊跑道的影片，周二的攻擊則擊中了 50 多個目標。
川普之所以下令攻擊哈爾克島，是因為該島是伊朗石油工業的核心命脈，負責伊朗大部分原油出口的存儲與裝船。即便伊朗阻撓其他國家油輪通過荷姆茲海峽，仍在持續從哈爾克島裝運石油。
川普表示，打擊哈爾克島是為了迫使伊朗放鬆對荷姆斯海峽的封鎖控制。
哈爾克島遇襲後，紐約油價應聲上漲，美國西德州輕質原油價格上漲超 2% 至每桶 115 美元以上。
專家指出，若哈爾克島石油基礎設施在後續攻擊中受損，伊朗恐被迫削減油田產量，全球市場每天恐再減少 100 萬桶供應量，這還不包括伊拉克、科威特和巴林已實施的減產規模。
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇