鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-07 22:55

伊朗哈爾克島周二 (7 日) 再次遭到攻擊，傳出多起爆炸聲。該島為伊朗最具戰略經濟價值的目標，位於波斯灣西北部，是伊朗最大原油出口基地，伊朗 90% 的原油都從這裡出口。

川普在最終期限到來前加大施壓力道！美攻擊伊朗哈爾克島50多個目標(圖:shutterstock)

美國總統川普下達此次攻擊命令的時間點，恰逢他要求伊朗開放荷姆茲海峽的最後期限臨近之時。與 3 月上一輪攻擊一樣，美軍此次轟炸僅針對軍事目標，並未打擊石油設施。

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美國中央司令部上月曾表示，當時擊中了 90 多個軍事目標，包括水雷和飛彈儲存庫，並公佈一段攻擊跑道的影片，周二的攻擊則擊中了 50 多個目標。

川普之所以下令攻擊哈爾克島，是因為該島是伊朗石油工業的核心命脈，負責伊朗大部分原油出口的存儲與裝船。即便伊朗阻撓其他國家油輪通過荷姆茲海峽，仍在持續從哈爾克島裝運石油。

川普表示，打擊哈爾克島是為了迫使伊朗放鬆對荷姆斯海峽的封鎖控制。

哈爾克島遇襲後，紐約油價應聲上漲，美國西德州輕質原油價格上漲超 2% 至每桶 115 美元以上。