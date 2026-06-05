聯電5月營收229億元年增近18% 創下43個月新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
晶圓代工廠聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (5) 日公布 5 月營收 229.44 億元，月增 1.23%，年增 17.78%，累計前 5 月營收 1066.46 億元，年增 9.05%；受惠 AI 帶動電源管理晶片及相關產品需求增溫，聯電 5 月營收創下 43 個月來新高。
聯電看好，電源管理晶片需求強勁，預期第二季晶圓出貨量可望季增 7% 至 9%，下半年業績應可優於上半年。另外，由於近期原物料價格上漲，加上新加坡擴廠成本高於台灣，聯電也正與客戶溝通價格，預計今年下半年將調漲價格。
聯電近年積極在全球佈局，除了啟動新加坡第三期外，在美國也攜手英特爾開發 12 奈米，並預計在明年導入量產，滿足客戶在地緣政治風險下，多元生產基地的需求。
聯電積極布局 AI、先進封裝與矽光子技術，包括主動式中介層、深溝槽電容 2.5D 封裝及 12 吋矽光子平台試產，並持續推動永續發展，成為全球首家通過 SBTi 1.5°C 認證的晶圓代工業者，朝 2050 淨零目標邁進。
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