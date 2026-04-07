鉅亨網編譯段智恆 2026-04-07 23:30

紐約聯準銀行總裁、聯邦公開市場委員會 (FOMC) 副主席威廉斯 (John Williams) 表示，儘管中東戰事推升能源價格，可能帶動整體通膨上升，但美國核心通膨壓力並未出現顯著變化，貨幣政策目前處於適當位置，無需急於調整利率。

威廉斯周二 (7 日) 接受《彭博電視》訪問時指出，「整體情況沒有太大改變」，他預期剔除食品與能源價格的核心通膨，僅會上升約 0.1 至 0.2 個百分點。他同時坦言，受到油價上漲影響，整體通膨 (Headline inflation) 將面臨上行壓力。

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核心通膨變動有限 貨幣政策維持觀望

面對中東衝突帶來的能源衝擊，威廉斯強調，目前貨幣政策已處於良好位置，可以先觀察經濟如何消化相關影響。他表示，「貨幣政策正好在適當位置」，聯準會 (Fed) 可依未來情勢變化再作出調整。

威廉斯並指出，伊朗戰事對聯準會的雙重使命形成挑戰，一方面油價上漲可能推升通膨，另一方面也可能拖累經濟成長。他將 2026 年美國經濟成長預測小幅下修至 2% 至 2.5%，低於戰事前預估的 2.5% 至 2.75%。

近期多位 Fed 官員，包括主席鮑爾 (Jerome Powell)，皆認為利率水準足以因應當前風險，暫無必要進一步調整政策方向。

就業市場穩健 Fed 人事仍存變數

在勞動市場方面，威廉斯對美國就業市場展現更高信心。他指出，最新公布的 3 月非農就業報告表現強勁，失業率降至 4.3%，顯示就業市場維持穩定，並未出現明顯轉弱跡象。

另一方面，Fed 高層未來走向仍存在不確定性。威廉斯表示，在新的 Fed 主席獲得參議院確認前，鮑爾仍將持續帶領 FOMC，意味其在貨幣政策上的影響力可能延續數月。

目前，川普已提名前聯準會理事華許 (Kevin Warsh) 接任主席，但有共和黨參議員表態，除非司法部終止對 Fed 的調查，否則將阻擋任命程序。鮑爾任期將於 5 月 15 日屆滿，但其 Fed 理事身分將延續至 2028 年，並已表示在調查結束前將持續留任。