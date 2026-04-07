鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 02:50

自今年 2 月 28 日美國與以色列對伊朗發動攻擊以來，國際航空燃油市場遭受劇烈衝擊。截至上周四 (2 日)，美國航空燃油價格從 2 月 27 日的每加侖 2.5 美元飆升至 4.88 美元，漲幅近一倍，其他地區的漲幅甚至更為驚人，主要因為荷姆茲海峽實質關閉，嚴重扼殺原油及航空燃油等成品油的全球供應鏈。

高昂的油價迫使航空公司重新評估營運策略，大規模削減航班，尤其是長途國際航線，已成為行業共識。

‌



德國漢莎航空執行長 Carsten Spohr 上月已向員工坦承，正指派專門團隊制定應急計畫，內容包括因應需求下降及燃油短缺的方案，其中甚至涉及停飛部分機隊。

即便是自產大量航空燃油的美國，也難以獨善其身。由於飛機通常在目的地加油，美國航空公司在營運亞洲等國際航線時，同樣面臨燃油短缺的風險。

美國聯合航空執行長 Scott Kirby 也已明確表示，將不得不削減飛往亞洲的航班，且整個行業在該地區的服務量「並非不可能」集體下滑。

Kirby 特別指出，美國西海岸地區因煉油能力不足，燃油供應將比美國國內其他地區更加脆弱。

為應對高油價常態化的預期，美國聯合航空正為油價在 2027 年前維持每桶 100 美元以上做準備，並已開始削減近期的無利可圖航班。

柯比在內部信中強調，與其在不具成本效益的航線上「燒錢」，不如審慎調整短期運力。