美副總統范斯：美伊談判將持續到川普設下的最後期限結束為止

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他並指出，美國在最後期限結束前不會打擊伊朗的能源設施和基礎設施。川普此前要求伊朗立刻採取行動，並威脅要摧毀伊朗的橋梁和發電站，並打算將伊朗打回到石器時代。

他在會晤匈牙利總理奧班時表示，美國認為奧班是歐洲為數不多的真正有治國才能的人之一，能夠發揮和平締造者的作用。「您是真正的有治國才能的人之一。我甚至可以說，您是歐洲為數不多的真正有治國才能的人之一，是少數能與世界各地人士對話、能在經濟中扮演和平締造者角色和有治國才能的人之一。」