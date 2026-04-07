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美副總統范斯：美伊談判將持續到川普設下的最後期限結束為止

鉅亨網編譯陳韋廷

美國副總統范斯周二 (7 日) 在布達佩斯表示，美國與伊朗的談判將持續至美國總統川普設定的最後期限結束為止。范斯周二抵達匈牙利為總理奧班助選，該國本周日 (12 日) 將舉行大選。

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美副總統范斯：美伊談判將持續到川普設下的最後期限結束為止(圖:shutterstock)

范斯抵達匈牙利後在一場記者會上說道：「在川普總統設立的最後期限之前都將繼續 (與伊朗) 舉行談判。」


他並指出，美國在最後期限結束前不會打擊伊朗的能源設施和基礎設施。川普此前要求伊朗立刻採取行動，並威脅要摧毀伊朗的橋梁和發電站，並打算將伊朗打回到石器時代。

他在會晤匈牙利總理奧班時表示，美國認為奧班是歐洲為數不多的真正有治國才能的人之一，能夠發揮和平締造者的作用。「您是真正的有治國才能的人之一。我甚至可以說，您是歐洲為數不多的真正有治國才能的人之一，是少數能與世界各地人士對話、能在經濟中扮演和平締造者角色和有治國才能的人之一。」

最新民調顯示，奧班及其青民盟將輸給主要對手、親歐反對黨蒂薩黨，該黨領袖馬扎爾 (Péter Magyar) 有望取代執政 16 年的奧班。


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范斯最後通牒美伊戰爭川普匈牙利國會大選奧班反對黨Péter Magyar

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