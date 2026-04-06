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伊朗美國停火露曙光！巴基斯坦送交和平協議、荷姆茲海峽最快「這天」重開

鉅亨網編譯莊閔棻

知情人士透露，伊朗與美國已收到一份可能於週一（6 日）生效的停火計畫，該計畫將重新開放戰略性航道荷姆茲海峽。

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伊朗美國停火露曙光。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這份由巴基斯坦提出的框架計畫，已與美國和伊朗進行交換，並將採取兩階段方式：先立即停火，再進行全面協議談判。


消息人士表示：「所有細節今天都需要達成共識。」他補充說，初步共識將以諒解備忘錄的形式架構，並通過作為談判中唯一的溝通管道的巴基斯坦以電子方式完成。

據《Axios》週日（5 日）報導，美國、伊朗與區域調解者正討論一項可能為期 45 天的臨時停火，作為兩階段協議的一部分，最終目標為永久結束戰爭。

消息人士指出，巴基斯坦軍方總參謀長 Asim Munir 已與美國副總統范斯（JD Vance）、特使維特科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）「徹夜」進行聯絡。

根據這項提案，停火將立即生效，荷姆茲海峽將重新開放，並有 15 至 20 天時間完成更廣泛的和平協議。

這項暫定名為「伊斯蘭瑪巴德協議」（Islamabad Accord）的計畫，將建立針對荷姆茲海峽的區域性框架，最終面對面的談判將在巴基斯坦的伊斯蘭瑪巴德進行。

美國與伊朗官員尚未立即回應。巴基斯坦外交部發言人 Tahir Andrabi 拒絕置評。

核心條件與伊朗立場

伊朗官員先前告訴《路透》，德黑蘭希望達成永久停火，並獲得美國與以色列不再攻擊的保證。

他們表示，伊朗已收到包括巴基斯坦、土耳其與埃及在內的調解方訊息。

消息人士指出，最終協議預計將包含伊朗承諾不追求核武，以換取解除制裁及凍結資產的釋放。

兩名巴基斯坦消息人士表示，儘管民間與軍事層面的接觸已加強，伊朗仍未做出承諾。

其中一位消息人士指出，伊朗尚未回應，並補充道，由巴基斯坦、中國與美國支持的臨時停火提案，到目前為止仍未獲得任何承諾。中國官員對相關請求亦未立即回應。


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