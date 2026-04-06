鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-06 18:00

美國和伊朗已收到一項結束敵對行動的計畫框架，但伊朗拒絕立即重新開放荷姆茲海峽。

根據《路透》週一（6 日）報導，伊朗政府高級官員證實，已收到調解方巴基斯坦提出的最新停火提案，目前正在審查相關內容。

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不過，一位伊朗高級官員表示，伊朗不會將重開荷姆茲海峽作為臨時停火協議的一部分，並補充說，伊朗在審查該提案期間不會接受任何最後期限。

這位官員還表示，美國缺乏達成永久停火的準備。

根據報導，消息人士指出，巴基斯坦軍方總參謀長 Asim Munir 已與美國副總統范斯（JD Vance）、特使維特科夫（Steve Witkoff）以及伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）「徹夜」進行聯絡。

這份由巴基斯坦提出的框架計畫將採取兩階段方式：先立即停火，再進行全面協議談判。

根據這項提案，停火將立即生效，荷姆茲海峽將重新開放，並有 15 至 20 天時間完成更廣泛的和平協議。

消息人士指出，最終協議預計將包含伊朗承諾不追求核武，以換取解除制裁及凍結資產的釋放。

兩名巴基斯坦消息人士表示，儘管民間與軍事層面的接觸已加強，伊朗仍未做出承諾。