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伊朗最高領袖、領袖顧問強硬回應川普！伊朗公佈擊落12架美國戰機清單

鉅亨網新聞中心

隨著美國總統川普要求伊朗開放荷姆茲海峽，威脅攻擊關鍵基礎設施，伊朗再度強硬發言，警告美國勿再犯錯誤，強調荷姆茲與曼德海峽戰略地位，並持續推動國土防衛行動。另一方面，伊朗方面還公布擊落 12 架美國戰機清單。

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伊朗最高領袖、領袖顧問強硬回應川普。(圖：REUTERS/TPG)

當地時間週五（5 日），伊朗最高領袖穆吉塔巴 · 哈米尼（Mojtaba Khamenei）透過社群平台表示，伊朗人民希望持續進行有效的國土防衛行動，並強調荷姆茲海峽作為戰略手段的運用仍將持續。


另外，根據《新華社》報導，伊朗最高領袖外事顧問韋拉亞提於 4 月 5 日警告美國，若再犯錯誤，伊朗主導的抵抗陣線將可能封鎖曼德海峽作為反制手段。

韋拉亞提在社交媒體上表示：「今天，抵抗陣線的統一指揮部視曼德海峽如同荷姆茲海峽。如果白宮再犯愚蠢錯誤，它很快就會意識到，只需一個舉動，全球能源和貿易流通就會中斷。」

曼德海峽連接紅海與亞丁灣，是連通大西洋、地中海及印度洋的戰略要道，目前由葉門胡塞武裝掌控。

分析認為，韋拉亞提的表態是對當天川普針對伊朗威脅的回應。

同日，川普在 Truth Social 上要求伊朗開放荷姆茲海峽，並警告稱「4 月 7 日將是伊朗的發電廠日與大橋日」，暗示可能對伊朗重要基礎設施進行猛烈打擊。

此外，根據伊朗方面 5 日消息，伊朗軍方自 4 月 3 日以來擊落 12 架美國各式戰機。

據了解，在美國空軍一架 F-15E 型「打擊鷹」雙座戰鬥機 3 日在伊朗上空被擊落之後，伊朗軍方又先後擊落美軍 2 架 C-130 運輸機、1 架 A-10 雷霆二式攻擊機、4 架「黑鷹」直升機、2 架 MH-6 直升機和 2 架 MQ-9「死神」無人機。


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