鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-05 18:09

隨著美國成功救出遭伊朗擊落的 F-15E 戰機飛行員，伊朗媒體稱，美軍在境內執行救援任務時，伊朗又成功擊落多架美軍軍機。伊朗軍方發言人甚至宣稱，美軍試圖營救被擊落飛行員的行動「失敗」。

《路透》引述《塔斯尼姆通訊社》週日（5 日）報導指出，伊朗革命衛隊表示，在美國試圖營救被困於伊朗的美軍飛行員任務中，多架美軍飛機遭到摧毀，並發布了被擊落的參與救援行動的美軍機影片。

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伊朗武裝部隊哈塔姆 · 安比亞中央司令部發言人表示，在伊斯蘭革命衛隊、伊朗軍隊、巴斯基民兵及執法部隊的協同作戰下，侵入伊斯法罕南部的美軍飛機，包括兩架「黑鷹」直升機及一架 C-130 軍用運輸機都被擊中。

發言人指出，這次行動顯示美軍為營救被擊落飛行員的嘗試「宣告失敗」。

與此同時，根據《紐約時報》5 日報導，先前被擊落的 F-15E 戰鬥機上的另一名飛行員已轉送至科威特接受治療。

此外，美國總統川普也在 Truth Social 上發文說，美軍執行了「美國歷史上最大膽的搜救行動之一」，第二名失蹤的美軍飛行員「已平安無事」。

《紐時》指出，這名飛行員在伊朗山區躲避敵方搜索超過 24 小時，隨身僅攜帶一把手槍。美軍調動數百名特種部隊完成此次營救，行動中與伊朗部隊發生交火。

報導指出，兩架美軍運輸機在伊朗執行飛行員救援任務時發生故障「被困」，美軍隨後派出三架新飛機繼續執行救援任務，並將兩架故障運輸機炸毀。