鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-06 12:43

伊朗近日宣布，給予「兄弟」國家伊拉克通過荷姆茲海峽的豁免，引發市場高度關注。美國《彭博》周日（5 日）稱，雖然目前仍然存在諸多不確定因素，但至少伊拉克獲得恢復海運出口的機會，這一決定理論上每日可釋放約 300 萬桶伊拉克石油出口。

在《伊朗國家通訊社》周六發布的影片聲明中，伊朗軍方發言人用阿拉伯語說：「兄弟般的伊拉克不受我方在荷姆茲海峽實施的任何限制。」

‌



他同時將伊拉克與伊朗所稱的「敵對國家」區分開來，強調限制措施仍適用於後者，並感謝伊拉克自戰爭爆發以來提供的支持。

據伊拉克《沙法齊通訊社》周日報導，伊拉克副總理兼外交部長福阿德 · 侯賽因在與伊朗駐伊拉克大使穆罕默德 · 卡齊姆 · 薩迪克會晤時，感謝伊方的舉措。

伊朗給予豁免的消息公開後，伊拉克油輪周日就開始通過荷姆茲海峽。船舶追蹤數據顯示，一艘載有約 100 萬桶伊拉克原油的蘇伊士型油輪「海洋雷霆號」（Ocean Thunder）經由靠近伊朗水域的北線航道駛離波斯灣，成功通過荷姆茲海峽。

在美以對伊朗發動打擊並引發衝突升級後，荷姆茲海峽在過去一個多月事實上被關閉。這一連接波斯灣與印度洋的關鍵航道，平時承擔著全球約 1/5 石油和液化天然氣運輸。一旦受阻，全球能源供應鏈將承壓。

《沙法齊通訊社》稱，這一中斷重創伊拉克石油行業，原油產量從每日約 350 萬桶降至約 130 萬桶，出口量也降至每日約 80 萬桶。

《彭博》援引數據稱，由於產量下降且對外運輸受限，伊拉克 3 月原油出口量較 2 月銳減約 97%，日均僅剩 9.9 萬桶，大量原油只能依賴經土耳其通往地中海傑伊漢港的管線系統。

在此背景下，伊朗為伊拉克開綠燈，被認為是對當前能源僵局的一次有限鬆動。市場人士普遍認為，雖獲得豁免，伊拉克石油出口這一潛在增量仍面臨多重現實約束。