鉅亨網編譯鍾詠翔
伊朗近日宣布，給予「兄弟」國家伊拉克通過荷姆茲海峽的豁免，引發市場高度關注。美國《彭博》周日（5 日）稱，雖然目前仍然存在諸多不確定因素，但至少伊拉克獲得恢復海運出口的機會，這一決定理論上每日可釋放約 300 萬桶伊拉克石油出口。
在《伊朗國家通訊社》周六發布的影片聲明中，伊朗軍方發言人用阿拉伯語說：「兄弟般的伊拉克不受我方在荷姆茲海峽實施的任何限制。」
他同時將伊拉克與伊朗所稱的「敵對國家」區分開來，強調限制措施仍適用於後者，並感謝伊拉克自戰爭爆發以來提供的支持。
據伊拉克《沙法齊通訊社》周日報導，伊拉克副總理兼外交部長福阿德 · 侯賽因在與伊朗駐伊拉克大使穆罕默德 · 卡齊姆 · 薩迪克會晤時，感謝伊方的舉措。
伊朗給予豁免的消息公開後，伊拉克油輪周日就開始通過荷姆茲海峽。船舶追蹤數據顯示，一艘載有約 100 萬桶伊拉克原油的蘇伊士型油輪「海洋雷霆號」（Ocean Thunder）經由靠近伊朗水域的北線航道駛離波斯灣，成功通過荷姆茲海峽。
在美以對伊朗發動打擊並引發衝突升級後，荷姆茲海峽在過去一個多月事實上被關閉。這一連接波斯灣與印度洋的關鍵航道，平時承擔著全球約 1/5 石油和液化天然氣運輸。一旦受阻，全球能源供應鏈將承壓。
《沙法齊通訊社》稱，這一中斷重創伊拉克石油行業，原油產量從每日約 350 萬桶降至約 130 萬桶，出口量也降至每日約 80 萬桶。
《彭博》援引數據稱，由於產量下降且對外運輸受限，伊拉克 3 月原油出口量較 2 月銳減約 97%，日均僅剩 9.9 萬桶，大量原油只能依賴經土耳其通往地中海傑伊漢港的管線系統。
在此背景下，伊朗為伊拉克開綠燈，被認為是對當前能源僵局的一次有限鬆動。市場人士普遍認為，雖獲得豁免，伊拉克石油出口這一潛在增量仍面臨多重現實約束。
目前尚不清楚伊朗對伊拉克的豁免政策是否適用於所有停靠伊拉克港口的船隻，以及其具體執行方式。若豁免得以全面實施，理論上每日可釋放約 300 萬桶的伊拉克原油出口能力，並為部分停產油田恢復生產創造條件，但前提是航運企業願意在高風險環境下繼續派遣油輪進入波斯灣水域。
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