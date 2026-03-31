鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 16:50

南韓 Kospi 指數正式遁入熊市，與 2 月下旬高點相比回跌將近 20%，記憶體雙雄三星電子和 SK 海力士從最強個股淪為最大拖油瓶，反映中東戰局緊張不僅推升油價和通膨疑慮，也削弱市場的風險胃納，讓人工智慧 (AI) 驅動的記憶體熱潮面臨考驗。

單月兩度觸發熔斷！韓股Kospi跌到熊市邊緣 市值蒸發逾7000億美元 (圖:Shutterstock)

Kospi 周二收盤大跌 4.3% 至 5052.46 點，從高點回跌的幅度接近 20%，幾乎就要符合技術面的空頭定義。

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統計顯示，本月到周一為止，韓股市值已蒸發約 7390 億美元。外資周二在 Kospi 大舉賣超 3.8 兆韓元，散戶與本土基金則進場承接。

然而儘管近期重挫，Kospi 指數今年以來仍維持約 20% 的漲幅。

AI 熱潮面臨考驗 資金撤出半導體

這波回檔凸顯與 AI 支出高度關聯的市場情緒轉向極為迅速，在美以 2 月 28 日聯手攻擊伊朗之前，韓股曾是全球表現最佳的市場，但時序進入 3 月之後，在通膨上揚與高利率預期升溫的情況下，投資人開始對 AI 熱潮產生質疑，使韓股淪為受創最深的市場之一。

新加坡 Reed Capital Partners 投資長 Gerald Gan 說：「所有人的注意力都集中在中東戰爭。只要雙方沒有表現出退讓跡象，股市表現將持續弱勢，這也包括 Kospi 指數中的大型科技股。」

值得注意的是，目前 Kospi 指數正跌向 5000 點大關，也就是南韓總統李在明曾在 1 月下旬達標時大力宣揚的里程碑。

Google 技術革新 恐削弱晶片廠定價權

除了地緣政治壓力，在科技領域，Google 新推出的記憶體壓縮技術 TurboQuant，也加劇投資人不安。

根據 Google，這項新技術能大幅減少訓練大型語言模型 (LLM) 所需的記憶體量，這讓市場開始擔心，若雲端服務巨頭 (hyperscalers) 對高階零組件的需求減少，將削弱南韓晶片製造商的定價權，進而導致三星與 SK 海力士遭到連日拋售。

Natixis 高級經濟學家 Gary Ng 說：「投資人擔心 Google 的 TurboQuant 技術發展將如何影響記憶體需求，而記憶體是南韓半導體產業的核心產品。在局勢明朗之前，投資人只能在波動中苦撐。」

市場波動劇烈 頻頻觸發熔斷

南韓市場今年波動極為劇烈，直逼 2020 年疫情海嘯，從本月曾兩度觸發「熔斷機制」(circuit breaker) 就可見一斑。這項機制會在股市暴跌達 8% 時停止交易，加上本月的兩次，在韓股歷史上也僅觸發過八次。