外需撐場＋內需回暖 中國製造與服務同步回溫 3月PMI均返回擴張 高於預期

鉅亨網編譯許家華 2026-03-31 11:00

中國 3 月經濟數據顯示復甦動能轉強，官方製造業與非製造業採購經理人指數 (PMI) 雙雙優於預期，反映在外需支撐與內需回溫帶動下，生產與服務活動同步改善，為 2026 年初表現疲弱的經濟帶來回暖訊號。

（圖：REUTERS/TPG）

中國國家統計局周二 (31 日) 公布，3 月製造業 PMI 升至 50.4，高於市場預期的 50.1，亦明顯優於前一月的 49.0，重返擴張區間。PMI 以 50 為榮枯分界線，高於 50 代表景氣擴張，顯示製造業活動在連續收縮後出現反彈。

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數據顯示，海外需求維持強勁，加上產能運作穩定，有效支撐工業生產水準，成為推動製造業回升的主要動能。在全球供應鏈逐步調整之際，中國出口相關產業仍具一定韌性。

非製造業方面，3 月 PMI 回升至 50.1，同樣高於市場預期的 49.9，也較前一月的 49.5 明顯改善，並自去年 12 月以來首度重返擴張區間，顯示服務業與內需活動出現回暖跡象。

分析指出，非製造業回升反映中國國內消費需求逐步改善，服務業景氣回穩，與官方持續推出的刺激政策形成相互支撐。北京當局近期持續透過財政與貨幣措施穩定經濟，逐步帶動內需與投資信心回升。

整體而言，3 月 PMI 數據顯示中國經濟在年初疲弱後出現改善趨勢，製造與服務雙引擎同步回溫，有助於穩定全年成長預期。不過，市場仍關注後續復甦動能是否具持續性，特別是在外部環境仍充滿不確定性的情況下。