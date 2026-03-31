鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 13:30

受中東地緣政治局勢緊張影響，韓元兌美元匯率周二 (31 日) 持續重挫，盤中一度跌破 1522 韓元大關。這不僅是韓元連續第 5 個交易日走低，更創下了自 2009 年 3 月金融危機以來的 17 年最低紀錄，部分交易時段甚至一度貶至 1,533.85 韓元。

市場對避險貨幣需求增加，帶動美元指數連 6 日上漲，達到 100.564。

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匯市動盪的主因在於市場對中東戰爭長期化的擔憂日益加劇。美國總統川普警告，若無法與伊朗達成協議，將摧毀其電力、油田及哈爾克島等核心設施；與此同時，以色列總理納坦雅胡拒絕設定停火時間表，進一步引發市場恐慌。

此外，伊朗方面駁回美方提案，並批准對荷姆茲海峽通行船隻徵收通行費的法案，加深了全球對能源供應中斷的疑慮。

受此影響，全球油價大幅飆升，西德州原油 (WTI) 期貨價格自 2022 年以來首次突破每桶 100 美元大關。能源危機與匯率波動對南韓產業造成嚴重衝擊，大韓航空已因油價飆漲進入緊急管理狀態。

在資本市場方面，外資紛紛撤出南韓股市，早盤賣超約 3000 億韓元，導致南韓綜合股價指數 (KOSPI) 開盤重挫近 3%。