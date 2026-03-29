鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-03-29 21:50

未來一周，市場將主要聚焦於美國就業數據，同時也將密切關注邁入第二個月的美以伊戰爭進展。此外，歐元區發布的 3 月初步通膨數據也倍受關注，數據將顯示戰爭對歐洲經濟影響，尤其是能源價格飆升。在亞洲，市場將密切關注日本央行 (BOJ) 的會議紀要和東京通膨數據，以及中國製造業採購經理人指數 (PMI) 和澳洲央行 (RBA) 會議紀錄。

受復活節假期影響，歐洲市場將在周五 (4 月 3 日) 休市。歐元區 3 月商業和消費者調查數據將於周一 (30 日) 公佈，德國同日也將發布 3 月通膨率初值，隔天法國、義大利跟歐元區也會公佈相關數據，歐元區 2 月失業率及西班牙、義大利、法國、德國和歐元區 PMI 終值則在周三 (4 月 1 日) 登場。

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本週操盤筆記 (0330-0403)

1. 美非農報告、製造業與零售銷售數據

美國 3 月非農業就業數據將於周五出爐，而在非農就業數據出爐前，投資人將關注周三公佈的 3 月 ADP 私人部門就業報告、周二 (31 日) 公佈的 2 月 JOLTS 職缺數據，以及每周四公佈的當周初領失業救濟金人數。此外，周二公佈的 3 月 CPI 及隔天公佈的 3 月 ISM 製造業指數、2 月零售銷售數據及周五出爐的服務業指數亦將受到密切關注，以判斷近期能源價格飆升對消費者和企業信心的影響。

由於中東戰亂，能源價格大幅上漲，導致市場降低對聯準會 (Fed) 降息的預期，但任何就業市場疲軟的跡象，都會引起美國決策官員的注意，因其肩負著維持穩定的通膨和高就業率的雙重使命。

滙豐銀行經濟學家在一份報告中表示：「我們認為就業的潛在趨勢是溫和但積極的成長。」根據 LSEG 最新數據，美國貨幣市場目前預估今年升息機率為 42%。

2. 歐元區通膨與 PMI

歐元區與德國周一將分別公佈消費者信心指數終值跟 3 月通膨率初值，隔天德國則將公佈零售銷售和勞動力市場報告，歐元區 3 月通膨率初值也將出爐。

滙豐銀行分析師在最新研報中指出，受中東衝突導致燃料和化肥價格上漲的影響，歐元區 3 月通膨初值料將上升，歐元走軟也可能推高進口成本。

3. 中國與亞洲各國 PMI

中國本周將迎來關鍵 PMI 數據，將反映企業在因應中東衝突導致投入成本上升情況下的應對狀況，官方周二也將公布製造業、服務業和建築業的調查結果，民間調查的相關數據也將在隨後幾天發布。

ING 經濟學家預估，中國官方製造業 PMI 在長期萎縮後，3 月將重回擴張區間，受春節假期拉動的服務業 PMI 也獲關注，而標普全球所編制更聚焦於中國小型民營企業的 RatingDog 調查數據表現則可能再次優於官方數據。

此外，亞洲多國也將發布最新 PMI 數據，澳洲、印度、日本此前公布的 3 月初值因成本壓力上升而走軟。星展銀行經濟學家預估，受中東戰事影響全球需求，3 月亞洲經濟體活動放緩。標普全球數據也顯示，由於地緣衝突的不確定性，企業信心減弱，但部分製造商認為，AI 和半導體等產業的需求將支撐成長。

4. 東京通膨

日本東京 3 月 CPI 初值將於周二出爐，料將顯示回升至日本央行 2% 目標以上，同日公佈的還有日本 2 月工業生產和零售銷售數據。