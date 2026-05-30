鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-30 16:28

美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 表示，川普政府可能視與德黑蘭當前對峙局勢的發展情況，考慮逐步解除部分對伊朗的制裁。

貝森特周五 (29 日) 在加州西米谷 (Simi Valley) 舉行的雷根國家經濟論壇發表演說後，被問及美國是否會持續對伊朗維持金融與經濟封鎖時回應說：「拭目以待。」

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貝森特表示，「任何解除的措施都會是逐步進行」，若要鬆綁制裁，「伊朗政權必須達成若干里程碑目標」。

貝森特補充，如果短期內看不到達成協議的可能性，美國也可能進一步加強制裁。

美國總統川普在第一任期退出限制伊朗核計畫的協議後，伊朗一直受到嚴厲經濟制裁。

川普周五稍早表示，他正對延長美伊停火協議的初步方案進行「最終裁定」，伊朗德則持續要求將解除制裁列入與美國達成協議的條件之一。

貝森特進一步指出，「我們昨天才剛新增制裁措施」，這次對象包括航空公司及其他金融目標。他說：「如果有需要，我們還有很多手段可以使用。在此同時，也有一些措施可以解除，以協助伊朗人民。」

不過，川普本周曾淡化放寬對伊朗制裁的可能性，並表示：「我們沒有在談任何制裁鬆綁，沒有資金、什麼都沒有。」

支持取消 Fed 前瞻指引

談到美國經濟議題時，貝森特表示，他「百分之百」贊同美國聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 取消貨幣政策「前瞻指引」(forward guidance)的主張。

他說：「我認為我們將看到一位新的警長上任。」

貝森特表示，Fed 應回歸基本面，在「問責制」(accountability) 與「公信力」方面重新建立市場信任，「我們要回到基本原則。Fed 存在的目的到底是什麼？」

擬發行川普紀念幣

貝森特也透露，美國財政部計劃發行印有川普肖像的紀念幣，以慶祝美國建國 250 周年。

他本周稍早曾為把川普肖像印上 250 美元紀念鈔票的構想辯護，不過該提案仍需國會立法通過。