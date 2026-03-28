鉅亨網新聞中心 2026-03-28 19:20

週五（27 日）晚，中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN) 披露 2025 年年報，營收達 8039.65 億元人民幣，與去年同期相比增長 3.46%，但歸屬母公司淨利潤僅 326.19 億元，與去年同期相比下降 18.97%，再次出現「營收增長但利潤下滑」現象。

比亞迪發布2025年報！營收增長但利潤下滑：中國國內銷量下滑、分紅縮水。(圖：Shutterstock)

比亞迪董事長王傳福在年報致辭中指出，新能源汽車產業競爭激烈，正經歷殘酷的「淘汰賽」。

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截至 3 月 27 日收盤，比亞迪 A 股股價報 105.30 元 / 股，總市值為 9188 億元。

汽車業務毛利率下滑明顯

比亞迪上一次出現營收增長但利潤下滑是在 2021 年。當時公司營收為 2161.42 億元，與前一年同期相比增 38.02%，歸屬母公司淨利潤為 30.45 億元，年減 28.08%。

2025 年，比亞迪再次出現營收增長但利潤下滑的情況，其主要業務毛利率全面承壓。其中，汽車及相關產品業務的毛利率較去年下降 1.82 個百分點，降至 20.49%。

對比歷年數據顯示，2025 年比亞迪汽車業務的毛利率已接近 2022 年的水準。過去三年中，該業務毛利率分別為 2022 年的 20.39%、2023 年的 23.02% 以及 2024 年的 22.31%。

比亞迪的主要業務涵蓋新能源汽車、手機零件與組裝、二次充電電池及太陽能光電產業，同時憑藉技術優勢進軍城市軌道交通領域。2025 年，汽車業務收入在公司總收入中占比超過八成。

然而，進入 2025 年下半年，比亞迪業績承壓。第三、四季度營收與去年同期相比分別下滑 3.05% 與 13.52%，歸屬母公司淨利潤更分別下降 32.60% 與 38.16%。

進入 2025 年下半年，比亞迪整體月度銷量表現不佳，尤其是中國國內市場，多個月份與去年同期相比下降。

以第四季度為例，比亞迪連續三個月未突破月銷 50 萬輛關卡：10 月為 44.17 萬輛、11 月為 48.02 萬輛、12 月僅 42.04 萬輛。

相較之下，自 2024 年 10 月起，比亞迪曾連續三個月月銷均超 50 萬輛，並呈持續上升趨勢。

比亞迪的銷量來源包括中國國內與海外市場。2025 年第四季度，海外市場月銷持續創新高，但在中國國內市場卻出現連續下滑，其中 10 月、11 月、12 月與去年同期相比降幅分別達 24.11%、26.81% 與 37.24%。

現金分紅縮水，股東回報比例創新低

比亞迪董事長王傳福表示，公司將持續將股東與用戶的長期利益置於戰略核心，以長期價值創造回應每一份信任。

比亞迪拋出的 2025 年度利潤分配方案顯示，公司擬以總股本 91.17 億股為基數，向股東每 10 股派發現金紅利 3.58 元（含稅），換算下來，年度現金分紅總額為 32.64 億元。

然而，相較之下，2023 年與 2024 年的分紅總額分別為 90.12 億元與 120.77 億元。

此外，2025 年分紅占歸屬母公司淨利潤比例僅 10.01%，遠低於前兩年的 30%。

王傳福指出，這一安排是基於公司經營現金流的實際情況，以及未來業務發展的需要。截至 2025 年底，比亞迪經營活動產生的現金流量淨額為 591.36 億元，與去年同期相比下降 55.69%。