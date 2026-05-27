鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-27 23:00

拼多多 (PDD Holdings)(PDD-US) 第一季營收與獲利雙雙不如市場預期，反映中國消費需求疲弱與電商價格戰壓力持續升高，拖累公司股價周三 (27 日) 美股盤前一度重挫逾 10%。

〈財報〉中國消費疲弱拖累！拼多多Q1營收不如預期 股價重挫(圖：REUTERS/TPG)

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中國電商市場近年持續面臨消費降溫壓力，房地產危機、就業與薪資成長疑慮削弱民眾支出能力，各大平台也紛紛透過補貼與折扣搶客，加劇競爭。除了阿里巴巴與京東外，字節跳動旗下抖音電商也積極推動低價策略，對拼多多形成壓力。

拼多多旗下中國折扣電商平台拼多多，過去憑藉低價商品成功打入中國中小城市與鄉村市場，並在 2023 年一度超越阿里巴巴市值。旗下海外平台 Temu 則主攻美國與歐洲市場，與 Shein 及亞馬遜展開競爭。

不過，拼多多近年開始加大供應鏈與物流投資，希望提升配送效率並擴大商品品類，以吸引更多消費者。公司今年 3 月宣布，未來三年將投入 1,000 億元，發展自營品牌「新拼目」，整合拼多多與 Temu 供應鏈資源。

拼多多聯席執行長趙佳臻表示，供應鏈投資將成為公司未來十年的核心戰略方向，公司將投入大量資源發展第一方品牌業務。

然而，大規模投資也推升營運成本，進一步壓抑獲利表現。拼多多財務主管劉珺則表示，公司目前更重視平台生態與供應鏈長期健康發展，而非短期財務表現。

另一方面，Temu 低價模式也面臨全球監管壓力。Temu 過去依賴「小額豁免」政策，將低價商品直接從中國寄送至海外市場，但美國去年已取消 800 美元以下包裹免稅待遇，歐盟也預計自今年 7 月起取消 150 歐元以下包裹免稅政策，讓市場開始質疑 Temu 現有商業模式能否持續。