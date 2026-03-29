鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 21:00

隨著美國與中國的科技競爭日益激烈，量子運算正成為雙方的核心戰略領域，讓外界開始猜測，哪一國能搶佔該領域的先機。

根據《Investing.com》報導，Jefferies 近期發布的一份報告強調，從加密和密碼破解到安全通訊和先進防禦系統，量子技術如今與人工智慧（AI）和半導體一樣，被視為地緣政治主導地位的關鍵所在。

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在該領域，中國採取高度集中的國家主導模式，將量子運算納入最新「五年規劃」，列為七大尖端技術之一。據估計，中國在公共資金上投入約 160 億美元，約為美國政府投入的四倍。

相較之下，美國量子運算生態系統則更加分散，由超過 40 家企業、國家實驗室、大學及超大規模雲端服務商共同推動，而政府支持主要集中於資金補助、技術基準制定與驗證，而非挑選國家冠軍。

值得注意的是，目前中國在多項關鍵指標上領先全球，包括約占全球量子專利申請的 60%，以及學術研究產出量更高。

Jefferies 報告指出，中國在全球追蹤的 74 個關鍵技術領域中，有 66 個領先，顯示其科學影響力正持續擴大。

不過在部分細分領域，如量子感測器與運算架構，美國與中國仍相當接近。

同時，美國在創新多樣性與私部門深度方面仍保有競爭優勢。大型科技公司正積極投資於多種量子硬體技術路線，隨著產業成熟，這些投資可能發揮關鍵作用。

分析指出，這種分散式模式有助於加速實驗與突破性創新，即便中國在規模與協同上具備優勢。

儘管國家安全仍是重點，但量子運算的商業化已經開始。兩國企業透過政府合約、企業試點以及量子運算即服務平台，開始產生初步營收。

Jefferies 報告舉例指出，一家《財富》100 強企業就透過量子優化技術，實現了約 20% 的效能提升。

展望未來，Jefferies 預期關鍵政策催化因素，包括美國可能發布的行政命令，以及中國規劃的 1,200 億美元「國家創投引導基金」，將進一步加速量子運算發展。