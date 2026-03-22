根據《日本經濟新聞》21 日報導，日本汽車製造商 2025 年全球累計銷量約為 2500 萬輛，較前一年略微下滑，這也是自 2000 年以來首次失去全球第一的位置。與此同時，中國車企去年全球累計銷量接近 2700 萬輛，首次登上全球汽車銷量榜首。