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根據《日本經濟新聞》21 日報導，日本汽車製造商 2025 年全球累計銷量約為 2500 萬輛，較前一年略微下滑，這也是自 2000 年以來首次失去全球第一的位置。與此同時，中國車企去年全球累計銷量接近 2700 萬輛，首次登上全球汽車銷量榜首。
數據顯示，比亞迪 (002594-CN) 2025 年銷量超越福特汽車 (F-US) ，位居全球第六；吉利汽車 (00175-HK) 則超越本田，名列第八。
在純電動汽車領域，比亞迪更勝美國特斯拉 (TSLA-US) ，躍居全球第一。在全球前 20 大車企中，中國共有 6 家車企上榜，超過日本的 5 家，其中包括奇瑞汽車 (09973-HK) 、長安汽車 (000625-CN) 、上汽 (600104-CN) 與長城汽車 (601633-CN) 等品牌。
日本瑞穗銀行商務解決方案部主任研究員、汽車產業專家湯進指出，中國車企總銷量超越日本，不只是名次的變動，更代表全球汽車市場的影響力版圖正在重構。
湯進分析指出，中國汽車快速崛起得益於先進技術、成本競爭力及研發速度等多重優勢，而日本汽車產業或需重新檢視電動化策略及全球布局。
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