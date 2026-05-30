加拿大開門！中國電動車關稅自100%砍剩6% 上海製特斯拉搶先入關 美車廠拉警報

鉅亨網新聞中心 2026-05-30 09:50

加拿大今年初與中國達成的電動車關稅配額協議正式開始運作，中國製造電動車正陸續進入加拿大市場。根據協議內容，加拿大未來 12 個月將允許最多 4.9 萬輛中國製造電動車以約 6.1% 的低關稅稅率進口，遠低於此前超過 100% 的懲罰性關稅。此舉不僅重塑加拿大電動車市場，也引發美國汽車產業與政界高度關注。

（圖：Shutterstock)

‌



航運資料顯示，一艘名為「Glovis Treasure」的汽車運輸船本週停泊於溫哥華港外海，船上載有來自上海的電動車，其中包括少量由中國生產的蓮花 (Lotus) 豪華車款。該船於 5 月初自上海啟航，被視為中加新貿易機制正式落地的重要象徵。

這項協議源於加拿大總理馬克卡尼今年 1 月訪問北京期間與中國國家主席習近平達成的貿易安排。雙方同意重啟並改善近年緊張的經貿關係，中國同意降低加拿大芥花籽等農產品關稅，加拿大則開放中國製電動車以低關稅配額方式進入市場。根據規劃，4.9 萬輛年度配額未來 5 年甚至可能逐步提高至 7 萬輛。

加拿大政府資料顯示，新制度已於 3 月正式生效，適用車輛僅需繳納 6.1% 的最惠國關稅，而不再適用原本高達 106.1% 的懲罰性關稅。這也為比亞迪、奇瑞、吉利等中國車廠首次大規模進軍加拿大市場打開大門。

不過，加拿大政府目前仍在研究是否針對單一品牌設定個別配額上限，以避免市場被少數企業壟斷。根據先前曝光的討論內容，官員正考慮在總額 4.9 萬輛之外，再針對各車廠分配內部額度。市場認為，這項措施可能直接影響特斯拉與比亞迪未來在加拿大的銷售規模。

加拿大官方最新進口配額統計顯示，截至 5 月 29 日，本期配額 2.45 萬輛中已有 2910 輛被使用，約占總額 11.9%，顯示中國製電動車進口已開始加速。市場消息指出，目前大部分配額主要由特斯拉上海工廠生產的 Model 3 使用，另有少量蓮花車款。

這項政策同時引發美國汽車產業強烈關切。由於加拿大長期與美國汽車供應鏈深度整合，美國車廠在加拿大市場一直占據主導地位。包括通用汽車 (GM-US) 執行長 Mary Barra 在內，多位產業高層已公開質疑卡尼政府放寬中國電動車進口限制的決定，擔心中國車廠藉由加拿大市場逐步擴大在北美的影響力。

美國國會近期也開始採取行動。本週稍早，來自密西根州的聯邦眾議員 Haley Stevens 與參議員 Elissa Slotkin 共同提出法案，計畫禁止「中國連網汽車」進入美國市場。法案不僅針對直接進口車輛，也涵蓋來自加拿大與墨西哥的相關車輛，以防止中國汽車透過北美自由流通體系進入美國。原案特別提到，中國車輛可能涉及數據蒐集與國安風險問題。

事實上，美國對中國電動車的警戒持續升高。近年華府已對中國電動車祭出 100% 以上關稅，並加強審查中國車載軟體與通訊系統。加拿大此番選擇與中國達成配額協議，也被部分分析人士視為在美國保護主義升溫背景下，試圖分散對美國市場依賴的戰略布局。

除了特斯拉之外，包括比亞迪、奇瑞與吉利等中國車廠近期也積極在加拿大布局。部分企業已開始招聘員工、尋找經銷據點並註冊商標，希望搶占市場先機。市場傳出日產汽車也正在評估透過與中國東風汽車合作，將中國生產電動車出口至加拿大。

卡尼本週在紐約經濟俱樂部演講時表示，短期內透過配額進入加拿大市場的車輛大部分可能來自特斯拉，但隨著制度推進，未來將出現更多價格較低、品牌更多元的車型。他強調，加拿大將以「可控方式」逐步開放市場，在促進競爭與保護產業之間取得平衡。