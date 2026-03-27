鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2026-03-27 16:30

中國 A 股三大指數周五 (27 日) 開低走高，終場齊步收漲，上證指數(SSEC) 再度重回 3900 點之上，主要受到中國今年 1-2 月工業企業利潤年增 15.2% 的激勵，但連續第四周收跌，創一年來最長紀錄。

滬指周五收高 0.63% 至 3913.72 點，深證成指 (SZI) 收漲 1.13% 至 13760.37 點，創業板指收紅 0.71% 至 3295.88 點，滬深兩市合計成交人民幣 1.85 兆元，較上一交易日減少 903 億元。

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大盤上，鋰礦、電池及創新藥等族群午後大爆發，融捷股份連 4 天漲停，石大勝華連 2 天亮燈，江特電機、金圓股份、盛新鋰能、贛鋒鋰業、海科新源、川能動力等漲停；醫藥股集體走強，舒泰神、信立泰等多股漲停；化工類股再度走強，赤天化、百川股份漲停；綠電概念反覆活躍，豫能控股、晉控電力等漲停；食品飲料、環保、電網設備等類股亦漲幅居前。

下跌族群方面，保險類股延續回調，國人保、中國人壽下挫；煤炭板塊走弱，遼寧能源跌停；港口與銀行等板塊跌幅居前

消息面上，中國國家統計局周五發布的數據顯示，今年 1-2 月全國規模以上工業企業利潤總額為人民幣 (下同)1.02456 兆元，較一年前成長 15.2%。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 4335 檔股票上漲，1070 檔下跌，平盤 83 檔，另據大智慧 VIP，滬深北三市共 107 檔股票漲幅在 9% 以上，4 檔跌幅在 9% 以上。

東吳證券認為，技術上來看，量能迅速縮小一定程度上表明市場資金的謹慎態度，前期離場資金暫未進場，場內資金在消息面變化較快的當下信心較為脆弱，在消息面催動下市場出現量縮下行的狀態，值得注意的是，目前主要風險在外部地緣衝突，後續若緩和信號再度出現，則市場向上動能也依然較強，整體經濟基本面數據相對表現較強，A 股韌性仍存，本階段還需保持樂觀態度。

財信證券認為，大盤經歷前兩天連續反彈後，階段性底部可能已確立，但由於前期快速下跌累積一定套牢壓力，目前主要指數已接近壓力位，需要在成交額穩步放量配合下才能實現快速突破。前期大幅波動後，市場信心有待重建，加上能源危機帶來的全球「類停滯性通膨」影響短期難以完全消退，部分資金恐繼續以觀望為主。盤面上，紅利方向表現相對較好，而科創方向普遍走弱。往後看，儘管中東局勢仍有反覆，但事件趨於平穩機率高，對 A 股影響也將邊際減弱，短期大盤有望仍延續反彈趨勢。因此，近期大盤可能呈現題材板塊分化的結構性行情。中期來看，在財政及貨幣政策「雙寬鬆」基調延續、居民儲蓄資產持續入市、「反內卷」改善上市公司業績、全球 AI 科技仍持續突破等共同驅動下，本輪行情基礎依舊牢固。

興業證券首席經濟學家王涵表示，策略面上，A 股不宜過度悲觀，具備明確支撐。中國中長期經濟發展的確定性為市場提供堅實支撐，加上中國資本市場監管與宏觀決策高度重視市場穩定，A 股具備「定海神針」的作用，即使西方遏制中國發展仍是核心外部約束，美國在中東陷入被動局面，客觀上也為中國營造更有利的戰略環境。短期來看，伊朗尚不具備戰術優勢，美方很可能收穫部分戰術成果，因此對於美方階段性戰術勝利的衝擊應採取逆向操作，避免盲目跟風追高。

華安證券指出，近期市場大跌環境下，成長代表性標的以及通訊產業所呈現出的強勢領漲狀態是「下跌→反彈→下跌」三階段中間的反彈上漲過程，後續具有代表性的成長標的以及通訊類股有望仍有「最後一跌」出現，才能夯實新一輪上漲行情的基礎。