鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-27 15:00

蘋果新品佈局再露端倪，《彭博資訊》知名科技記者古爾曼最新透露，蘋果打算今年秋季同步推出 iPhone 18 Pro 系列及備受矚目的首款摺疊螢幕手機 iPhone Fold(暫稱)，但受製程挑戰影響，發貨時間將略晚於 iPhone 18 Pro 與 Pro Max。

古爾曼：蘋果首款摺疊手機受工藝製程影響 將略晚於iPhone 18 Pro系列上市(圖:shutterstock)

針對摺疊機上市時間點，業界曾有在 9 月秋季發表會將同場發布的預期，但巴萊克銀行分析師上周提出「12 月發貨」的遲滯判斷，古爾曼對此給出核心原因：摺疊螢幕面板工藝製造難度顯著高於常規機型。

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《9to5Mac》報導，這一節奏亦符合蘋果新品規律，2017 年 iPhone X 因 OLED 螢幕與 TrueDepth 相機系統量產瓶頸，便較同場發布的 iPhone 8 系列推遲發貨。

價格層面，iPhone Fold 將刷新 iPhone 紀錄，售價預計逾 2000 美元起跳。

古爾曼直言，iPhone Fold 是過去四、五年間最令他興奮的蘋果產品之一，無折痕內螢幕與螢幕尺寸設計尤為亮眼，品牌更將依托內螢幕優化視頻觀看與遊戲體驗，目標不僅帶動自身銷量，更連帶拉升 iPhone 18 Pro 系列市場表現。

解鎖方式上，iPhone Fold 將搭載 Touch ID 而非人臉辨識，因後者安全模組厚度無法適配摺疊螢幕結構，指紋感應器將集成於頂部電源鍵，類似 iPad Air 設計。

古爾曼還說，未來蘋果必將攻克技術難題，將人臉辨識融入摺疊手機。