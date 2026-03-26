鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-26 11:00

《Investing.com》報導，美銀證券 (BofA Securities) 分析師指出，若能源價格出現中等或持續性的衝擊，可能促使美國聯準會 (Fed) 採取更傾向升息的政策立場。

包括 Aditya Bhave 在內的策略師在報告中表示，自 2 月底伊朗戰事爆發以來，油價持續處於高檔，目前已進入對美國央行而言屬於「偏鷹派」區間。

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在市場期待中東衝突可能緩解之際，美國西德州中級原油 (WTI) 期貨周三下跌 4.1%，報每桶 88.57 美元；布蘭特原油 (Brent)5 月期貨亦下跌 4.1%，報每桶 100.23 美元。

美銀指出，若今年 WTI 平均價格落在每桶 80 至 100 美元之間，聯準會升息的可能性「最高」。在伊朗衝突爆發前，WTI 約在每桶 65 美元附近。

能源價格上升，主要受到荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 實質關閉影響——該海峽位於伊朗南方，是全球約五分之一石油運輸的重要航道——也加劇全球通膨升溫的疑慮。在美國，加油站汽油價格已開始上漲，未來數月可能進一步推升整體物價。

標普全球 (S&P Global) 近期公布的企業活動調查亦顯示，越來越多美國企業正面臨投入成本上升的壓力。

美銀分析師表示，「在某些情境下，若油價衝擊屬於中等且持續，聯準會可能因更擔憂通膨而轉向鷹派立場。升息並非我們的基本情境，但仍是值得關注的風險。」

不過，分析師認為聯準會未來仍存在多種可能路徑。他們指出，若油價衝擊屬於短期但幅度較大，通膨初期飆升後，可能隨著消費者支出轉弱而迅速回落，進而壓抑需求。