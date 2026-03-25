鉅亨網編譯陳又嘉 2026-03-25 12:10

《The Motley Fool》報導，美股科技股近期表現低迷，但美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 在 AI 記憶體需求強勁帶動下，成為少數亮點之一。截至周二 (24 日) 收盤，該股今年以來已上漲 38%，過去一年更大漲 308%。

在這樣的漲幅下，市場可能會認為美光股價已被高估。然而，若檢視其基本面數據，會發現美光目前仍明顯被低估。

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美光近日公布截至 2 月 26 日的 2026 會計年度第二季財報，表現亮眼。營收達 239 億美元，較前一季成長 75%，年增更達 196%。公司四大業務部門皆實現營收成長，毛利率也由前一季的 56% 提升至 74%。

除了營收大幅增加外，美光也提高了獲利留存，帶動自由現金流成長。

儘管股價已顯著上漲，美光目前本益比約為 20 倍。相較之下，以科技股為主的那斯達克 100 指數平均本益比約為 35 倍，顯示美光估值仍低於多數科技股。

不過，本益比屬於回溯性指標，對於高速成長公司而言，參考價值有限。因此，市場通常會改採前瞻性評價。以美光為例，其預估本益比僅約 7 倍，而市值最大的公司輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 則約為 21 倍。

當然，低本益比或低預估本益比並不保證投資一定成功。若記憶體需求轉弱，美光表現可能不如預期，儘管目前看來這種情況不太可能發生。但綜合其近期財報表現與偏低的估值，美光仍值得科技股投資人關注。