鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-27 09:10

據傳蘋果公司 (AAPL-US) 近期向 iPhone 硬體設計師發放「罕見紅利」，這筆獎金價值高達「數十萬美元」，目的在留住人才，防止員工跳槽至 OpenAI 等高薪新創公司。

根據 9TO5Mac 引述自彭博的報導，這波紅利屬於「非周期性」(out-of-cycle)，意即與蘋果典型的員工定期獎金分開發放。據了解，這些獎金價值約為「20 萬至 40 萬美元」，獎金以股票單位 (RSU) 形式發放，採四年分批歸屬，員工必須在蘋果待滿四年才能領到全額。

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彭博科技記者 Mark Gurman 說：「員工將此次加薪視為對近期新創公司頻繁挖角的直球對決。儘管如此，這些紅利僅是 OpenAI 等公司所提供待遇的一小部分。在某些案例中，這些新創公司開出每年約 100 萬美元的股票酬勞，誘使個別蘋果工程師跳槽。」

雖然發放此類獎金並不尋常，但這並非蘋果首次採取此類措施，三年前發生挖角潮時，蘋果也曾祭出類似的留才方案。